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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş: Buna neden izin veriyorlar?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 21:52
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş: Buna neden izin veriyorlar?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Mert Hakan Yandaş, 4-1 kazandıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Cuma günü İstanbul'a döndük ama bunlar bahane değil. İlk yarıyı yine çöpe attık. İlk yarı 15-20 dakika falan oynandı herhalde. Hakemin buna müsaade etmesi de çok enteresan bir durum. İzin veriyorlar, neden verdiklerini bilmiyorum. Kimsenin kimseyle bir problemi yok. Maçtan çıkarken oyunda kalmak için takıma katkıda bulunmak için bir hareketim oldu. Bunda bir şey yok, hazırda bekleyenler var onun için söylüyorum. Fenerbahçe yıkılmaz.

"Kazanamadığınızda attığınız gollerin bir önemi yok. İnşallah atmaya devam ederim. Taraftarımıza tekrar söylüyorum; artık son 9 maç."

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