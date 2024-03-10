Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Pendikspor maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe - Pendikspor maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ve Pendikspor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe için zirve yarışını, Pendikspor için düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Fenerbahçe'de, Pendikspor karşılaşması öncesi 5 Fenerbahçe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 5 isim ise maçta süre almayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 17:20 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 17:20
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Fenerbahçe - Pendikspor maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Pendikspor maçı 10 Mart Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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LİGDE 2. RANDEVU

Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ikinci kez rakip olacak. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez karşılaşırken, tarafların bu süreçte birer galibiyeti bulunuyor. Bu sezon ligin ilk yarısında Pendik'te oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.

17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Ligde son olarak Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 17 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de müsabakada forma giyemeyecek.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Pendikspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 14 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 10 müsabakada galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada ayrıca rakip filelere 40 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde de sahasındaki 6 maçta 6 galibiyet elde etti.

PENDİK 4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR

Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor, yeni hocasıyla da ilk maçını kaybederken ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor. Bu sezon dış sahada 14 maçta 11 puan toplayan İstanbul ekibi, deplasmanda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te İstanbulspor'a (4-2) karşı aldı.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Pendikspor arasında oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

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