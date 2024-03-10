Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler:Tarihimizde gizleyecek isimler yok
Son dakika spor haberleri... Şampiyonluk yarışında ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan olay açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli yıldızın bu sözleri gündeme yarattı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"ONLAR TRİBÜNDE HER MAÇIN GALİBİ"
Gol perdesini açan Batshuayi, "Taraftarımız ile aramızda şöyle bir fark var. Biz her maçı kazanamayabiliriz ama onlar tribünde her maçın galibi. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bizler için çok önemlisiniz. Bizi her maçta destekleyeceğinizden eminiz." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIMIZA HEDİYE EDEBİLECEĞİMİZ TEK ŞEY..."
Alexander Djiku ise "Kazandığımız için çok mutluyum. Güzel bir maç çıkardık ve fazlasıyla canlıydık maç içinde. 3-0 kazanmak rövanş için çok güzel bir netice. Rövanş maçında da aynı şekilde oynamamız gerekiyor tur için.
Taraftarlarımız tribünde maçın başından sonuna kadar bize destek oldular. Onlara hediye edebileceğimiz tek şey galibiyetti." şeklinde konuştu.
DİĞER