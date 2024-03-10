Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler:Tarihimizde gizleyecek isimler yok

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler:Tarihimizde gizleyecek isimler yok

Son dakika spor haberleri... Şampiyonluk yarışında ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan olay açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli yıldızın bu sözleri gündeme yarattı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 10:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler:Tarihimizde gizleyecek isimler yok

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmıştı. Sarı - lacivertliler, Lotto Park'ta oynanan müsabakadan Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler:Tarihimizde gizleyecek isimler yok

İstanbul'daki rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koyan sarı - lacivertlilerin dönüş yolculuğunda futbolcuların açıklamaları dikkat çekti.

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler:Tarihimizde gizleyecek isimler yok

"TARİHİMİZDE GİZLEYECEK İSİMLER YOK"

Hürriyet'te yer alan haberde oyuna sonradan dahil olan isimlerden olan Mert Hakan Yandaş, "Zaferin Rengi filmini izledik, gerçekten çok beğendik. En azından tarihimizde gizlemeden, utanmadan şerefli, onur duyacağımız büyüklerimiz var." dedi.

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler:Tarihimizde gizleyecek isimler yok

"ONLAR TRİBÜNDE HER MAÇIN GALİBİ"

Gol perdesini açan Batshuayi, "Taraftarımız ile aramızda şöyle bir fark var. Biz her maçı kazanamayabiliriz ama onlar tribünde her maçın galibi. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bizler için çok önemlisiniz. Bizi her maçta destekleyeceğinizden eminiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler:Tarihimizde gizleyecek isimler yok

"TARAFTARIMIZA HEDİYE EDEBİLECEĞİMİZ TEK ŞEY..."

Alexander Djiku ise "Kazandığımız için çok mutluyum. Güzel bir maç çıkardık ve fazlasıyla canlıydık maç içinde. 3-0 kazanmak rövanş için çok güzel bir netice. Rövanş maçında da aynı şekilde oynamamız gerekiyor tur için.

Taraftarlarımız tribünde maçın başından sonuna kadar bize destek oldular. Onlara hediye edebileceğimiz tek şey galibiyetti." şeklinde konuştu.

DİĞER
Selena'nın Yüce Honos'uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu'na eski eşi Suna Yıldızoğlu'ndan duygusal veda!
Başkan Erdoğan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı açıyor! Günde 1 milyon yolcu taşıyacak İstanbul'a nefes aldıracak
G.Saray'a ihtarname çekmiş! Sözleşme feshi...
F.Bahçe'ye 3 isimden iyi haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye 3 isimden iyi haber!
F.Bahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın gözü F.Bahçe'nin yıldızında! Transfer... G.Saray'ın gözü F.Bahçe'nin yıldızında! Transfer... 11:46
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? 11:45
Kartal'da G.Antep sınavı öncesi alarm! Kartal'da G.Antep sınavı öncesi alarm! 11:24
Doncic varsa sorun yok! Doncic varsa sorun yok! 11:03
Bugün kimin maçı var 10 Mart? Bugün kimin maçı var 10 Mart? 10:45
Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler! Mert Hakan Yandaş'tan olay sözler! 10:39
Daha Eski
Oyunculara prim dopingi! Kesenin ağzı açıldı Oyunculara prim dopingi! Kesenin ağzı açıldı 10:39
F.Bahçe'de Eda Erdem sakatlandı F.Bahçe'de Eda Erdem sakatlandı 10:15
Fenerbahçe - Pendikspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Pendikspor maçı saat kaçta? 10:06
Dani Alves intihar mı etti? Olay iddia... Dani Alves intihar mı etti? Olay iddia... 09:20
Watford'dan flaş açıklama! Valerien Ismael... Watford'dan flaş açıklama! Valerien Ismael... 09:17
G.Saray'a ihtarname çekmiş! Sözleşme feshi... G.Saray'a ihtarname çekmiş! Sözleşme feshi... 08:12