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Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber! Pendikspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Konferans Ligi'nde sakatlanan yıldız ismin Pendikspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 23:13
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Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber! Pendikspor maçında...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile karşılaşacağı maç öncesi sarı lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı

7 Mart Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, sarı lacivertli ekibin 9 Mart Cumartesi günü düzenlenen antrenmanına katılmadı.

Milli futbolcunun, Pendikspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

3 EKSİK DAHA VAR

Öte yandan sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Joshua King de zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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