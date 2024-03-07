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Saint Gilloise Fenerbahçe maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konfenrans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Belçika ekibinin karşısına 3 eksikle çıkacak olan sarı-laciverliler, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahadan avantajlı bir skorla ayrılarak son 8’in kapısını aralamak istiyor. Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 10:10
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Saint Gilloise Fenerbahçe maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'e konuk olacak. Anderlecht Lotto Stadı'nda oynanacak maçta Belçika ekibi karşısında galibiyet elde ederek son 8 için avantaj sağlamak isteyen sarı-lacivetlilerden Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Becao kadroda yer almadı. Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı günü 7 Mart Perşembe TSİ 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sain Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Teklab (Lapoussin), Nilsson, Amoura,

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko (Batshuayi)

KANARYA 3 EKSİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci'yi maç kadrosuna almadı. Ayrıca; Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşan Becao da ağrılarından dolayı Belçika'ya götürülmedi. Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun ise listeye yazılmamıştı.

8 MAÇTA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, tarihinde 6'sı Anderlecht, 2'si de Royal Antwerp olmak üzere Belçika ekipleriyle daha önce 8 maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sahadan sadece 1 kez mağlup ayrıldı. Union Saint-Gilloise ise ilk kez bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecek.

KENDİ LİGİNDE LİDER

Union Saint-Gilloise, bu sezon 28 maçta, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle en yakın rakibi Anderlecht'in 11 puan önünde 58 puanla ilk sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantileyen Saint-Gilloise, ilk 6 sıradaki takımın katılacağı Şampiyonluk Turu'na avantajlı girecek.

OYUNCULARDAN ZAFER SÖZÜ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 15. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 38 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Grubunu lider bitirip son 16'ya direkt kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralamak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularına son idman öncesinde seslendi ve "Taraftarımız, camiamız ve en önemlisi kendimiz için kazanmalıyız. Bunu başaracak kaliteye sahipsiniz. Biz değil onlar bize önlem alacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız" dedi. Tüm oyuncular da hocalarına zafer sözü verdi. Kartal, bu zorlu deplasmanda kadroda bir takım değişiklikler yapacak.

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