Haberler Fenerbahçe Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olacak. Kritik müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. ATV'de canlı yayınlanacak maçta VAR hakemi olarak Emre Malok görev alacak. Fenerbahçe'de kritik maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 18:55 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 19:10
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Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ankaragücü-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak. Müsabaka, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Michy Batshuayi

MKE Ankaragücü: Ertaç, Atakan, Radakovic, Mert, Mujakic, Pedrinho, Tolga, Efkan, Tasos, Bassogog, Ali Sowe.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM KAMP KADROSUNDA YER ALMIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmak için mücadele edecek olan Fenerbahçe, Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Fred ve İrfan Can Kahveci maçta süre alamatacak. Hafif ağrıları bulunan Bright Osayi-Samuel'in durumu da henüz netlik kazanmadı.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

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