Spor yazarları Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – ÇAMURDAN ÜÇ PUAN
Atan için zor, tutan için zor, koşmak için bile çok çok zor bir zemin… Böyle bir sahada maçı oynatmanın, sakatlığa davetiye çıkarmaktan başka bir izahı yok! İnanın seyredene de eziyet. Ağır sahalarda; karşılaşma illaki oynanacaksa güçlü oyunculara formayı vereceksin. Teknik futbolcular, çamur deryasında ayakta kalamazlar. Dövüşken, yere sağlam basan, zemine çok aldırmayan oyuncular ağır sahalarda daha çok iş yapıyor. Bunu ben değil, istatistikler söylüyor. Şiddetli hava şartları güçleri farklı olan takımları dengeler. Yağmurlu havalar, kötü zeminler oyuncuların sakatlanmamak için kendilerini sakınmalarına yol açıyor.