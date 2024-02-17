Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında, kadrodaki yabancı sayısını düşürmek için kiralık gönderilen isimlerden olan Lincoln Henrique, çıktığı ilk maçta dikkat çeken bir performansa imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Bragantino, Lincoln'ü sezon sonunda almak isterse sarı-lacivertlilere 6 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda.
25 yaşındaki orta saha, uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönmüştü.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro...
LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?
7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.
2017 yılında Gremio'dan Çaykur Rizespor'da kiralandı. 1 yıl sonra yine kiralık olarak America MG takımının yolunu tuttu.
2019'da bonservisiyle birlikte Portekiz'in Santa Clara ekibine transfer oldu. 2022'de ise Santa Clara'dan 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.
1.78 cm boyundaki Lincoln Henrique, orta sahada forma giyiyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Lincoln, Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 11 kez terletti ve 4 gole imzasını attı. Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
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