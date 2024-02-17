Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında, kadrodaki yabancı sayısını düşürmek için kiralık gönderilen isimlerden olan Lincoln Henrique, çıktığı ilk maçta dikkat çeken bir performansa imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, eksik mevkilere takviye yaparken kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için bazı isimleri göndermişti.

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

Fenerbahçe'den kiralık gönderilen Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

Fenerbahçe'den devre arasında RB Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique, yeni kulübüyle iki maça çıktı ve gösterdiği performansla da haftanın 11'ine seçildi.

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

Bragantino, Lincoln'ü sezon sonunda almak isterse sarı-lacivertlilere 6 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda.

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

25 yaşındaki orta saha, uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönmüştü.

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro...

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

2017 yılında Gremio'dan Çaykur Rizespor'da kiralandı. 1 yıl sonra yine kiralık olarak America MG takımının yolunu tuttu.

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

2019'da bonservisiyle birlikte Portekiz'in Santa Clara ekibine transfer oldu. 2022'de ise Santa Clara'dan 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

1.78 cm boyundaki Lincoln Henrique, orta sahada forma giyiyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

Lincoln, Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 11 kez terletti ve 4 gole imzasını attı. Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Tete ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi!
Pendik'teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı
Cimbom Avrupa'yı titretti!
Fenerbahçe istatistikleri parçaladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif
Rotasyon kararı! İşte Kartal'ın Rizespor maçı 11'i
HAVA DURUMU 17 ŞUBAT | Cumartesi planları iptal! İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var 17 Şubat? Bugün kimin maçı var 17 Şubat? 08:42
Villarreal ile Getafe yenişemedi! Villarreal ile Getafe yenişemedi! 00:54
Villarreal ile Getafe yenişemedi! Villarreal ile Getafe yenişemedi! 00:53
Inter ilk yarıda fişi çekti! Inter ilk yarıda fişi çekti! 00:53
Inter ilk yarıda fişi çekti! Inter ilk yarıda fişi çekti! 00:52
Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! 00:50
Daha Eski
Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! 00:50
Werder Bremen tek golle kazandı! Werder Bremen tek golle kazandı! 00:29
Werder Bremen tek golle kazandı! Werder Bremen tek golle kazandı! 00:28
Nesrin Baş: Hayal ettim ve başardım Nesrin Baş: Hayal ettim ve başardım 00:22
Prag maçında şov yapmıştı! G.Saray'a transfer piyangosu Prag maçında şov yapmıştı! G.Saray'a transfer piyangosu 23:48
Ferdi yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif Ferdi yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif 23:35