Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Lincoln Henrique...

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, eksik mevkilere takviye yaparken kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için bazı isimleri göndermişti.

Fenerbahçe'den devre arasında RB Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique, yeni kulübüyle iki maça çıktı ve gösterdiği performansla da haftanın 11'ine seçildi.