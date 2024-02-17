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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Rizespor Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen sarı-lacivertliler, mutlak 3 puan hedefinde. Ev sahibi ekip Rizespor ise güçlü rakibini mağlup etmeyi planlıyor. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 19:00
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Rizespor Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 26. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Son olarak Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlier, kritik deplasmandan kayıpsız dönmek istiyor. Ligin dişli ekiplerinden Rizespor ise güçlü rakibi karşısında galibiyet peşinde. Rizespor - Fenerbahçe maçının CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Benhur, Minchev

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALIYOR

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdem Bayık yapıyor.

LİGDE 44. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 28 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 94 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.

KARADENİZ EKİBİNE KARŞI GALİBİYET SERİSİ

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig olmak üzere üst üste 9 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Rakibine karşı ligde son maçlarda kalesini gole kapatan Fenerbahçe, 3 maçta 15 gol kaydetti. Rizespor, Fenerbahçe'yi ligde son olarak Eylül 2018'de 3-0'lık skorla mağlup etti.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 12 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 34 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

İSMAİL KARTAL İLE İLHAN PALUT 3. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de 3. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal, Fenerbahçe'nin başında iken; Palut ise Konyaspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırıyordu. İki müsabakadan da galip ayrılan taraf İsmail Kartal'ın takımları oldu.

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