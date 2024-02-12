Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için flaş sözler! "Hakemlik için skandal gece"

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için flaş sözler! "Hakemlik için skandal gece"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibine bıraktı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirirken maçın hakemini flaş sözlerle eleştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için flaş sözler! "Hakemlik için skandal gece"

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi. Çakar, maçın hakemi Çağdaş Altay'ın kararlarını eleştirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

HAKEMLİK İÇİN SKANDAL GECE - AHMET ÇAKAR

Önce Samsun maçı, dün gece de Alanyaspor… Evinde F.Bahçe bu iki takıma da ikişer puan kaybetti. Belki de dün gece şampiyonluğu kaybetti. Üstelik büyük bir hakem desteği ve kıyağına rağmen, Ferdi ve Livakovic'in hatalarıyla maçı kazanamadılar. Son bir yılın en formda futbolcusu Ferdi, ilk yarıda topla eveleyip, gevelerken kaptırdı, Alanyaspor golü buldu. Kabul, F.Bahçe bundan sonra fazla baskı kursa da üretemedi. Alanya, defansta da ne yaptığını biliyordu, hücuma çıkarken de çok akıllı ve top kaybetmeden çıkmaya çalıştılar.

F.Bahçe ikinci yarının hemen başında bir uydurma penaltıyla skoru eşitledi. Hemen ardından da Dzeko ile öne geçti. Düşünün geriden geliyorsunuz, öne geçiyorsunuz, 50 bin kişi önünde maçı kazanamıyorsunuz. Livakovic'e dünya çapında kaleci dediler. Alanyasporlu Augusto topu aldı, sürdü, yana çekti, karşılayan yok, bir daha yana çekti yine karşılayan yok, vurdu. Livakovic topa atlamadı bile. F.Bahçe böyle gol yememeli. Dün gece Türk hakemliği adına skandal bir geceydi. Çok büyük hatalar yapıldı. İlk yarıda Tadic, rakibin bileğinin üstüne basıyor, mutlak kırmızı kart almalıydı. Yine ilk yarının sonunda sarı kartlı Cengiz, rakibini suratından itti. Mutlak sarı, dolayısıyla kırmızı kart. Eğer hakem hakem olsaydı, Fenerbahçe ilk yarıda 9 kişi kalırdı. Sonra bir de tuttu, ikinci yarının hemen başında bir penaltı uydurdu ki hiçbir şey yok. Bir yan topta rak-i bin elini hisseden Djiku kendini yere attı, hakem de penaltıyı veriverdi.

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