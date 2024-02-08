Lincoln Henrique Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino takımına kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

2022-2023 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Lincoln Henrique, 36 maçta forma giydi ve 3, gol 9 asistlik performans sergiledi.

Uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen Brezilyalı yıldız, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor karşılaşmasında şans buldu ve 6-0 kazanılan karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı.

Lincoln Henrique'nin sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.