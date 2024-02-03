TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...
TRANSFER HABERİ: Mücadele ettiği tüm kulvarda şampiyonluk hedefleyen ve ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrıldı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularına teklif yağıyor. Kanarya'da Alexander Djiku'ya dudak uçuklatan teklif geldi. İşte Fenerbahçe'nin bu teklife yanıtı...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
F.Bahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alexander Djiku, performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin iştahını kabartıyor.
Bu sezon ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan tecrübeli oyuncuya İtalya Ligi'nde transferin son gününde iki takım talip oldu.
DJIKU'YA 8 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre İki takımın Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.
Sarı-lacivertli yönetimin ise bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.
F.Bahçe'nin, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son oynanan Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalmış ve futboluyla parmak ısırtmıştı.
Ganalı yıldız, Süper Lig'de bu sezon savunma oyuncuları arasında kendi yarı sahasında tehlikeli top kaybı yapmayan tek isim oldu.
29 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe ile 21 maçta forma giydi ve takımına 1 gol katkısı verdi
DİĞER