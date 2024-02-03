Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

TRANSFER HABERİ: Mücadele ettiği tüm kulvarda şampiyonluk hedefleyen ve ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrıldı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularına teklif yağıyor. Kanarya'da Alexander Djiku'ya dudak uçuklatan teklif geldi. İşte Fenerbahçe'nin bu teklife yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, takımı yıldız isimlerle güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

Kanarya, ara transfer dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

4 transfer yapan sarı-lacivertlilerde, 5 de ayrılık yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

F.Bahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alexander Djiku, performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin iştahını kabartıyor.

TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

Bu sezon ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan tecrübeli oyuncuya İtalya Ligi'nde transferin son gününde iki takım talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

DJIKU'YA 8 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre İki takımın Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

Sarı-lacivertli yönetimin ise bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

F.Bahçe'nin, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son oynanan Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalmış ve futboluyla parmak ısırtmıştı.

TRANSFER HABERİ: Djiku'ya dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin yanıtı...

Ganalı yıldız, Süper Lig'de bu sezon savunma oyuncuları arasında kendi yarı sahasında tehlikeli top kaybı yapmayan tek isim oldu.

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