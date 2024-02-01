Haberler Fenerbahçe 4 gitti 4'ü de yolda

4 gitti 4'ü de yolda

Samet, Umut Nayir, Bartuğ ve Miguel Crespo'yu gönderen Fenerbahçe, King, Kent, Lincoln ve Mih Zajc'la da vedalaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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4 gitti 4'ü de yolda

Devre arasında birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, kadrodaki şişkinliği de azaltamaya başladı. Önce Samet Akaydin'i Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertliler, ardından Umut'u Pendikspor'a, Bartuğ'u da Sivasspor'a kiraladı. Sarı-kanarya son olarak ise Crespo'yu R.Vallecano'ya yolladı.

Özellikle kadrodaki yabancı sayısını düşürmeyi hedefleyen yönetim, Joshua King, Ryan Kent, Lincoln Henrique ve Miha Zajc'la da hafta sonuna kadar vedalaşmaya hazırlanıyor. King'in İngiltere'ye dönmesi beklenirken, Kent ile Lincoln'e de yurt içinden talipler var. Ancak Zajc ayrılmaya sıcak bakmıyor. Çözüm aranıyor.

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