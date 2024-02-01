4 gitti 4'ü de yolda

Devre arasında birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, kadrodaki şişkinliği de azaltamaya başladı. Önce Samet Akaydin'i Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertliler, ardından Umut'u Pendikspor'a, Bartuğ'u da Sivasspor'a kiraladı. Sarı-kanarya son olarak ise Crespo'yu R.Vallecano'ya yolladı.

Özellikle kadrodaki yabancı sayısını düşürmeyi hedefleyen yönetim, Joshua King, Ryan Kent, Lincoln Henrique ve Miha Zajc'la da hafta sonuna kadar vedalaşmaya hazırlanıyor. King'in İngiltere'ye dönmesi beklenirken, Kent ile Lincoln'e de yurt içinden talipler var. Ancak Zajc ayrılmaya sıcak bakmıyor. Çözüm aranıyor.