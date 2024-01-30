DİĞER
Ferdi'ye bayıldılar
Sarı-lacivertlilerin Ankaragücü'nü mağlup ettiği mücadelede Ferdi Kadıoğlu yine gözlerin pasını sildi. Avrupa'nın dev ekiplerinin scoutlarını peşine takan 24 yaşındaki oyuncu savunmadaki sağlam duruşuna, hücuma çıktığındaki delici deparları ve akıllı paslarını da ekledi. Kadıköy'ü artık mesken tutan scoutlar bir kez daha hayranlıkla stattan ayrıldı. Sezon sonunda rekor bir bedelle Kanarya'dan ayrılması bekleniyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.