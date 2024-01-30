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Ferdi'ye bayıldılar

Sarı-lacivertlilerin Ankaragücü'nü mağlup ettiği mücadelede Ferdi Kadıoğlu yine gözlerin pasını sildi. Avrupa'nın dev ekiplerinin scoutlarını peşine takan 24 yaşındaki oyuncu savunmadaki sağlam duruşuna, hücuma çıktığındaki delici deparları ve akıllı paslarını da ekledi. Kadıköy'ü artık mesken tutan scoutlar bir kez daha hayranlıkla stattan ayrıldı. Sezon sonunda rekor bir bedelle Kanarya'dan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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Ferdi'ye bayıldılar
Sarı-lacivertlilerin Ankaragücü'nü mağlup ettiği mücadelede Ferdi Kadıoğlu yine gözlerin pasını sildi. Avrupa'nın dev ekiplerinin scoutlarını peşine takan 24 yaşındaki oyuncu savunmadaki sağlam duruşuna, hücuma çıktığındaki delici deparları ve akıllı paslarını da ekledi. Kadıköy'ü artık mesken tutan scoutlar bir kez daha hayranlıkla stattan ayrıldı. Sezon sonunda rekor bir bedelle Kanarya'dan ayrılması bekleniyor.
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