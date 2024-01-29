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Rekortmen Fenerbahçe

Fenerbahçe, maçlarını tek tek kazanıyor, şampiyonluk yarışında hata yapmadan yoluna devam ediyor... Dün de MKE Ankaragücü’nü Kadıköy’de konuk eden sarı-lacivertliler, geriye düşmesine rağmen ilk yarıda Cengiz Ünder’in attığı gollerle karşılaşmadan üç puanı çıkardı, ezeli rakibi Galatasaray’ın bugünkü maçı öncesinde liderliğini sürdürdü. Sarı-kanarya birçok pozisyondan faydalanamasa da ortaya koyduğu oyun ve mücadeleyle de taraftarından büyük alkış aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Rekortmen Fenerbahçe

Fenerbahçe, maçlarını tek tek kazanıyor, şampiyonluk yarışında hata yapmadan yoluna devam ediyor... Dün de MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de konuk eden sarı-lacivertliler, geriye düşmesine rağmen ilk yarıda Cengiz Ünder'in attığı gollerle karşılaşmadan üç puanı çıkardı, ezeli rakibi Galatasaray'ın bugünkü maçı öncesinde liderliğini sürdürdü. Sarı-kanarya birçok pozisyondan faydalanamasa da ortaya koyduğu oyun ve mücadeleyle de taraftarından büyük alkış aldı.

Karşılaşmada Tolga Ciğerci, 13'teki penaltı golüyle perdeyi açtı... Bu golden sonra Ankaragücü kalesine büyük baskı kuran sarılacivertliler, 20'de Cengiz'in orta şut karışımıyla önce beraberliği yakaladı ardından yine yıldız oyuncunun 32'deki golüyle öne geçti. Bu goller Fenerbahçe'ye üç puanı getirdi. Ayrıca F.Bahçe, bu akşamki sayılarıyla resmi maçlarda 100 gol barajını geçen ilk takım oldu. Kanarya, Leverkusen (85), Liverpool (84) ve Real Madrid'i (75) geride bıraktı.

KADRODA 8 EKSİK

Fenerbahçe Ankaragücü maçına 8 eksikle çıktı. Afrika Kupası'na giden Osayi'nin yanı sıra, cezalı olan Oosterwolde, sakatlığı bulunan Fred, Peres ve hazır olmayan Becao ile Zajc forma giyemedi. Ayrıca gribal enfeksiyon geçiren İrfan Can Eğribayat'la Kent de kadroda yoktu.

11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

İsmail Kartal son oynanan Başakşehir maçının 11'ine göre Ankaragücü karşılaşmasına 2 değişiklikle çıktı. Kartal, cezalı olan Oosterwolde'nin yerine Djiku'ya, İrfan Can'ın yerine de Cengiz'e formayı verdi. Djiku, 6 maç sonra 11'e döndü. Crespo da 4 maç sonra kadroda yer aldı.

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