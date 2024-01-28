FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Ankaragücü maçına iyi hazırlandık. Son haftalarda iyi oynayan disiplinli bir takıma karşı nasıl burada gol yollarında üretken oluruz, bunları çalışmıştık. Maça iyi başladık, ilk yarı sabırlı ve güçlü oyunumuzu oynamaya çalıştık. İkinci yarıda baskımız sürdü. Sonuçta maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Ankaragücü de iyi mücadele etti, dirençli bir takım. Son 25 günde 6. maçımızı oynadık. Bu kolay bir şey değil. İkinci yarının başlarında çok yüksek performansla başladık. Bu tempolu sürede çok net pozisyonlarımız vardı. 3 puanı aldık, güzel mücadele ile maçı kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.