FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısı düzenledi. Transfer çalışmalarına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, takviye istediği bölgeyi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi
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"ÇOK FAZLA GOL POZİSYONUNA GİRİYORUZ"
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu, 3-4 günde bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Bazı oyuncular S.O.S. vermeye başladı. Bu ara bize iyi geleceğini düşünüyorum. Çok fazla oyunculara yük bindi. Yüksek tempoda oynadıkları için takım içerisinde bazı oyuncuları dinlendirerek rotasyon yapamıyoruz. Bu kadar gol pozisyonuna giriyoruz, üretiyoruz. Bu takım için en güzel yanı. Şampiyonluk yolunda 1-0, 2-1 kazanmak önemlidir. Reaksiyon gösterebiliyoruz, bu bizim için önemli. Samsun maçında 1-0 bitirebilmekti önemli olan. Ama bugün 2-1 kazandık" ifadelerini kullandı.
Maçın ardından Sportif Direktör Mario Branco ile görüştüklerini ve kadrodan ayrılması gündemde bulunan isimlerin netleşmediğini ifade eden Kartal, "Geldi rapor verdi, gitmesi ve kalması ile ilgili herhangi bir şey yok" dedi.
"DURAN TOPTAN 13 GOL ATTIK"
Duran toplarla ilgili eleştirilere yanıt veren sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Bu akşam 2-3 tane net kafa vuruşumuz var. Duran toptan bu sezon 13 tane gol attık. 7'si korner, 3 taç, 1 yan top, 1 serbest vuruş" şeklinde konuştu.
"YERLİ BİR SANTRFOR İSTİYORUZ"
Ara transfer döneminde yerli santrfor arayışlarının sürdüğünü vurgulayan Kartal, kaleci Livakovic ile ilgili de konuştu. Kartal, "Yerli santrfor ile ilgili birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı ilgileniyor. Livakovic geldi özür diledi. Çıkmasa, kalede kalması daha iyiydi bizim için. Futbolda bunlar var. Kazandık onun için yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
"UMARIM KUPALARLA TAÇLANDIRIRIZ"
Fenerbahçe'nin bu akşam attığı gollerle bu sezon tüm resmi maçlarda 100 golü geçmesi üzerine İsmail Kartal, "Bunlar güzel bir şey. Önemli olan bizim şampiyon olmamız. Bunu umarım kupalarla taçlandırırız" diyerek sözlerini noktaladı.
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