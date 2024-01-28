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FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısı düzenledi. Transfer çalışmalarına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, takviye istediği bölgeyi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 22:49
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FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Ankaragücü maçına iyi hazırlandık. Son haftalarda iyi oynayan disiplinli bir takıma karşı nasıl burada gol yollarında üretken oluruz, bunları çalışmıştık. Maça iyi başladık, ilk yarı sabırlı ve güçlü oyunumuzu oynamaya çalıştık. İkinci yarıda baskımız sürdü. Sonuçta maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Ankaragücü de iyi mücadele etti, dirençli bir takım. Son 25 günde 6. maçımızı oynadık. Bu kolay bir şey değil. İkinci yarının başlarında çok yüksek performansla başladık. Bu tempolu sürede çok net pozisyonlarımız vardı. 3 puanı aldık, güzel mücadele ile maçı kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

"HÜCUMDA PROBLEM OLACAĞINI SANMIYORUM"

Edin Dzeko'nun performansıyla ilgili sorulan soruya Kartal, "Oyun sistemi her dakika değişmez. Akan oyunda rakibe göre hamle yapıyoruz. Bir oyun kültürü oluşturuyorsunuz. Oyun kültürünü devam ettirirsiniz. Oyuncular üzerinden değişiklik olabilir. Dzeko 2-3 haftadır durağan görünebilir ama nerede duracağını biliyor, takıma katkılar veriyor. Orada bir problem olacağını sanmıyorum" yanıtını verdi.


FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

"ÇOK FAZLA GOL POZİSYONUNA GİRİYORUZ"

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu, 3-4 günde bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Bazı oyuncular S.O.S. vermeye başladı. Bu ara bize iyi geleceğini düşünüyorum. Çok fazla oyunculara yük bindi. Yüksek tempoda oynadıkları için takım içerisinde bazı oyuncuları dinlendirerek rotasyon yapamıyoruz. Bu kadar gol pozisyonuna giriyoruz, üretiyoruz. Bu takım için en güzel yanı. Şampiyonluk yolunda 1-0, 2-1 kazanmak önemlidir. Reaksiyon gösterebiliyoruz, bu bizim için önemli. Samsun maçında 1-0 bitirebilmekti önemli olan. Ama bugün 2-1 kazandık" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

Maçın ardından Sportif Direktör Mario Branco ile görüştüklerini ve kadrodan ayrılması gündemde bulunan isimlerin netleşmediğini ifade eden Kartal, "Geldi rapor verdi, gitmesi ve kalması ile ilgili herhangi bir şey yok" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

"DURAN TOPTAN 13 GOL ATTIK"

Duran toplarla ilgili eleştirilere yanıt veren sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Bu akşam 2-3 tane net kafa vuruşumuz var. Duran toptan bu sezon 13 tane gol attık. 7'si korner, 3 taç, 1 yan top, 1 serbest vuruş" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

"YERLİ BİR SANTRFOR İSTİYORUZ"

Ara transfer döneminde yerli santrfor arayışlarının sürdüğünü vurgulayan Kartal, kaleci Livakovic ile ilgili de konuştu. Kartal, "Yerli santrfor ile ilgili birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı ilgileniyor. Livakovic geldi özür diledi. Çıkmasa, kalede kalması daha iyiydi bizim için. Futbolda bunlar var. Kazandık onun için yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! Takviye istediği bölgeyi açıkladı

"UMARIM KUPALARLA TAÇLANDIRIRIZ"

Fenerbahçe'nin bu akşam attığı gollerle bu sezon tüm resmi maçlarda 100 golü geçmesi üzerine İsmail Kartal, "Bunlar güzel bir şey. Önemli olan bizim şampiyon olmamız. Bunu umarım kupalarla taçlandırırız" diyerek sözlerini noktaladı.

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