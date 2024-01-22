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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ,Yılport Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in son durumu belli oldu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 14:37 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 14:54
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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Mücadeleye hızlı başlayan sarı lacivertliler 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe 62. dakikada Emre Kılınç'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Zirve yarışında 2 puan bırakan sarı lacivertliler averajla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Fenerbahçe 2 puanın şokunu yaşarken bir yandan da Fred depremi yaşadı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Brezilyalı oyuncu 87. dakikada sakatlanarak yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Fenerbahçe'de orta sahanın önemli ismi Fred'in son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Brezilyalı yıldız oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu

Yılport Samsunspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Fenerbahçe, Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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