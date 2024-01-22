Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred'in son durumu belli oldu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ,Yılport Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in son durumu belli oldu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 14:37 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 14:54
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Zirve yarışında 2 puan bırakan sarı lacivertliler averajla liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe 2 puanın şokunu yaşarken bir yandan da Fred depremi yaşadı.
Brezilyalı oyuncu 87. dakikada sakatlanarak yerini Rade Krunic'e bıraktı.
Fenerbahçe'de orta sahanın önemli ismi Fred'in son durumu belli oldu.
Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Brezilyalı yıldız oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yılport Samsunspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Fenerbahçe, Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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