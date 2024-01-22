Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Yılport Samsunspor beraberliğinin yankıları devam ediyor. Sarı-lacivertliler mutlak favori olarak çıktığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda beklenmedik bir kayıp yaşadı. Ocak ayını hareketli geçiren ve yaptığı transferlerle dikkat çeken Kanarya'da ayrılık operasyonuna hız verildi. İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği 5 oyuncuya veda edilmesine karar verildi. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve ilk haftalardan itibaren liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, sonrasında 2 maçlık puan kaybı yaşarken, daha sonra ise 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Kanarya, bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile berabere kaldı.
Karadeniz ekibi karşısında aldığı puan kaybı ile 3 maçlık galibiyet serisi de son bulan sarı-lacivertliler, 54 puana ulaştı.
Galatasaray'ın da deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle Fenerbahçe ile puanlar eşitlendi ve ligin zirvesi iyice kızıştı.
İSMAİL KARTAL'IN TERCİHLERİ TARTIŞILDI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyun içinde yaptığı hamleler tartışma konusu oldu.
Skoru lehine çevirmek için Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Szymanski'yi oyundan alan Kartal, istediği sonucu elde edemedi.
SONRADAN GİRENLER KATKI VEREMEDİ!
Oyuna sonradan dahil olan Cengiz Ünder, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi beklenen katkıyı veremedi.
Edin Dzeko'nun da oyundan çıkarken gösterdiği memnuniyetsiz tavır dikkat çekti.
Boşnak futbolcu, sarı-lacivertli yedek kulübesine doğru el-kol hareketleri yaptı.
Samsunspor beraberliği sonrası düğmeye basan Kanarya'da ara transfer dönemi için girişimlere hız verildi.
Transferde Çağlar Söyüncü'yü kadroya katma konusunda girişimlerde bulunan Fenerbahçe'de ayrılacak oyunculara da büyük önem veriliyor.
Kanarya'da İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan 5 isme veda edilecek.
İşte o futbolcular...
EMRE MOR
Fenerbahçe'de bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Genç futbolcunun menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Düzenli olarak forma giyeceği bir takımda forma giymek isteyen Emre Mor'un kiralanması bekleniyor.
RYAN KENT
Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan bir diğer isim Ryan Kent oldu.
Sezon başında Rangers'tan bonservis bedeli ödemeden kadroya katılan 27 yaşındaki oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi.
Takıma veda edecek olan Ryan Kent'in yeni adresi İngiltere olacak.
LINCOLN
Uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından takıma dönen Lincoln Henrique'nin de ayrılığı gündeme geldi.
Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında gösterdiği performansla göz dolduran Brezilyalı oyuncunun birçok talibi var.
Lincoln Henrique'nin ülkesinden gelecek tekliflere sıcak bakabileceği kaydedildi.
BARTUĞ ELMAZ
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz'ın da kiralanacağı iddia ediliyor.
Genç oyuncunun Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri bulunuyor.
DİĞER