Haberler Fenerbahçe Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Yılport Samsunspor beraberliğinin yankıları devam ediyor. Sarı-lacivertliler mutlak favori olarak çıktığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda beklenmedik bir kayıp yaşadı. Ocak ayını hareketli geçiren ve yaptığı transferlerle dikkat çeken Kanarya'da ayrılık operasyonuna hız verildi. İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği 5 oyuncuya veda edilmesine karar verildi. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 12:08
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Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Trendyol Süper Lig'de son olarak Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de operasyon için düğmeye basıldı.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Kadıköy'de oynanan mücadelede 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, Emre Kılınç'ın golüne engel olamayarak 1 puana razı oldu.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Sahasında bu sezon 3. kez puan kaybı yaşayan Kanarya, Trabzonspor'a 3-2 kaybederken, Galatasaray ile de golsüz berabere kaldı.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve ilk haftalardan itibaren liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, sonrasında 2 maçlık puan kaybı yaşarken, daha sonra ise 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Kanarya, bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile berabere kaldı.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Karadeniz ekibi karşısında aldığı puan kaybı ile 3 maçlık galibiyet serisi de son bulan sarı-lacivertliler, 54 puana ulaştı.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Galatasaray'ın da deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle Fenerbahçe ile puanlar eşitlendi ve ligin zirvesi iyice kızıştı.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

İSMAİL KARTAL'IN TERCİHLERİ TARTIŞILDI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyun içinde yaptığı hamleler tartışma konusu oldu.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Skoru lehine çevirmek için Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Szymanski'yi oyundan alan Kartal, istediği sonucu elde edemedi.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

SONRADAN GİRENLER KATKI VEREMEDİ!
Oyuna sonradan dahil olan Cengiz Ünder, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi beklenen katkıyı veremedi.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Edin Dzeko'nun da oyundan çıkarken gösterdiği memnuniyetsiz tavır dikkat çekti.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Boşnak futbolcu, sarı-lacivertli yedek kulübesine doğru el-kol hareketleri yaptı.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Samsunspor beraberliği sonrası düğmeye basan Kanarya'da ara transfer dönemi için girişimlere hız verildi.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Transferde Çağlar Söyüncü'yü kadroya katma konusunda girişimlerde bulunan Fenerbahçe'de ayrılacak oyunculara da büyük önem veriliyor.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Kanarya'da İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan 5 isme veda edilecek.

İşte o futbolcular...

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

EMRE MOR
Fenerbahçe'de bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Genç futbolcunun menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Düzenli olarak forma giyeceği bir takımda forma giymek isteyen Emre Mor'un kiralanması bekleniyor.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

RYAN KENT
Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan bir diğer isim Ryan Kent oldu.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Sezon başında Rangers'tan bonservis bedeli ödemeden kadroya katılan 27 yaşındaki oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Takıma veda edecek olan Ryan Kent'in yeni adresi İngiltere olacak.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

LINCOLN
Uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından takıma dönen Lincoln Henrique'nin de ayrılığı gündeme geldi.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında gösterdiği performansla göz dolduran Brezilyalı oyuncunun birçok talibi var.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Lincoln Henrique'nin ülkesinden gelecek tekliflere sıcak bakabileceği kaydedildi.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

BARTUĞ ELMAZ
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz'ın da kiralanacağı iddia ediliyor.

Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Genç oyuncunun Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri bulunuyor.

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