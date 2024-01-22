Puan kaybı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Trendyol Süper Lig'de son olarak Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de operasyon için düğmeye basıldı.

Sahasında bu sezon 3. kez puan kaybı yaşayan Kanarya, Trabzonspor'a 3-2 kaybederken, Galatasaray ile de golsüz berabere kaldı.