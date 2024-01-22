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Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası harekete geçildi. Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere biten maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı yıldızın tendonunda yırtık tespit edildi. 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in bu sakatlığı sonrası sarı-lacivertlilerde transfer planı da değişti. İşte alınan yeni karar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 16:06
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Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Son olarak Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler beklenmedik bir kayıp yaşadı.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçen Kanarya, 62. dakikada Emre Kılınç'ın golüne engel olamadı.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Karşılaşmanın geri kalan anlarında gösterilen çaba sonuç vermedi ve Fenerbahçe yarışta kritik bir yara aldı.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Beraberliğin üzüntüsünü yaşayan Kanarya'ya Brezilyalı yıldız Fred'den de kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

30 yaşındaki oyuncu, mücadelenin 85. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Yerini Rade Krunic'e bırakan Fred'in sağlık durumu belli oldu.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından, yıldız oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

MR'ı çekilen Fred Rodrigues'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

4-6 HAFTA YOK!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı oyuncunun sakatlığı teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Bir önceki sakatlığında kaçırdığı maçlar nedeniyle üst üste puan kayıpları yaşanmıştı.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Fred'in forma giydiği maçlarda ise galibiyet yüzdesi oldukça yüksek.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİ!
Fenerbahçe'de Fred'in sakatlanmasının ardından kadro planlamasında değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

İSMAİL YÜKSEK'E İZİN YOK!
Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Stutgart'ın peşinde olduğu İsmail Yüksek hakkında yeni bir karar alındı.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Orta saha rotasyonunu Krunic ile güçlendiren Kanarya, o bölgede daralma yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Sarı-lacivertli yönetim, Fred'in sakatlığı sonrası İsmail Yüksek'e gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar

Kış transfer döneminde kapıyı kapalı tutacak olan yönetim, teklif getiren kulüplere sezon sonunu işaret edecek.

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