Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Fred'in sakatlığı sonrası flaş karar
Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası harekete geçildi. Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere biten maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı yıldızın tendonunda yırtık tespit edildi. 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in bu sakatlığı sonrası sarı-lacivertlilerde transfer planı da değişti. İşte alınan yeni karar...
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Karşılaşmanın geri kalan anlarında gösterilen çaba sonuç vermedi ve Fenerbahçe yarışta kritik bir yara aldı.
Beraberliğin üzüntüsünü yaşayan Kanarya'ya Brezilyalı yıldız Fred'den de kötü haber geldi.
30 yaşındaki oyuncu, mücadelenin 85. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yerini Rade Krunic'e bırakan Fred'in sağlık durumu belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından, yıldız oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
MR'ı çekilen Fred Rodrigues'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.
4-6 HAFTA YOK!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı oyuncunun sakatlığı teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.
Bir önceki sakatlığında kaçırdığı maçlar nedeniyle üst üste puan kayıpları yaşanmıştı.
Fred'in forma giydiği maçlarda ise galibiyet yüzdesi oldukça yüksek.
TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİ!
Fenerbahçe'de Fred'in sakatlanmasının ardından kadro planlamasında değişikliğe gidildi.
İSMAİL YÜKSEK'E İZİN YOK!
Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Stutgart'ın peşinde olduğu İsmail Yüksek hakkında yeni bir karar alındı.
Orta saha rotasyonunu Krunic ile güçlendiren Kanarya, o bölgede daralma yaşamak istemiyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Fred'in sakatlığı sonrası İsmail Yüksek'e gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.
Kış transfer döneminde kapıyı kapalı tutacak olan yönetim, teklif getiren kulüplere sezon sonunu işaret edecek.
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