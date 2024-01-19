Fenerbahçe'de Becao sevinci! Takımla çalışamalara başladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması ve çift kale maçlarla devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

BECAO TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao, ameliyat olmuştu. Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu takımla çalışmalara başladı.