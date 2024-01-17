Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Samsunspor kancası!

Samsunspor'a FIFA tarafından verilen ve CAS'tan onaylanan iki dönem transfer yasağı ertelendi. Müjdeli haberin ardından gözler transfere çevrildi. Ligde düşmeme mücadelesi veren şimşeklerde başkan Yüksel Yıldırım'ın, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiği öğrenildi. Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş, King ve Batshuayi için ilk teması kurduğu bildirildi. Özellikle Belçikalı yıldız golcü Batsman lakaplı Batshuayi konusunda ısrarcı olan Yıldırım'ın, bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la da görüştüğü belirtildi.

FORVETE UMUT BOZOK

Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibi, santrfora da Trabzonspor'dan Umut Bozok için nabız yoklamaya başladığı ifade edildi. Yerli forvet ve orta saha arayışında olan Karadeniz ekibi bu isimleri almak için tüm şartlarını zorluyor. Yıldırım da "Şu an anlaştığım bir oyuncu var. Yabancı alabilmemiz için kadromuzdaki yabancılarla anlaşmalı ve transfer için alan açmalıyız. Çalışmalarımız başladı. Süre kısa verimli hareket etmeliyiz" diye konuştu.