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Fatih hocanın etkisi büyük

Samet Akaydin, sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti. Burada açıklamalarda bulunan Samet, "Beni Panathinaikos'a çağırdığında iki kez düşünmedim. Fatih Terim'in de rolü büyük oldu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız. Sahayı görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Pana, Samet için 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncu da 450 bin euro kazanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Fatih hocanın etkisi büyük
Samet Akaydin, sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti. Burada açıklamalarda bulunan Samet, "Beni Panathinaikos'a çağırdığında iki kez düşünmedim. Fatih Terim'in de rolü büyük oldu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız. Sahayı görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Pana, Samet için 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncu da 450 bin euro kazanacak.
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