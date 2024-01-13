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Hoş geldin Krunic

Fenerbahçe, Boşnak yıldızın, transferinde mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki orta saha dün İstanbul’a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Rade Krunic, ardından kendini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Hoş geldin Krunic

Devre arası transfer dönemini Leonardo Bonucci'yle açan Fenerbahçe, ikinci bombasını da Rade Krunic'le patlattı. Sezon başında büyük uğraş verilen ancak bir türlü kadroya katılamayan Boşnak oyuncu için aralık ayında yeniden harekat başlatan sarı-lacivertliler, dün mutlu sona ulaştı. AC Milan'ı 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında ikna eden F.Bahçe yönetimi, 30 yaşındaki orta sahayı öğleden sonra İstanbul'a getirdi. Krunic, bugün sağlık kontrollerinden geçecek.

SENELİK 3 MİLYON EURO MAAŞ

Yapılacak tetkiklerde bir soruna rastlanmaması halinde Rade Krunic'le 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe, Boşnak oyuncuya ise sezonun geri kalanı için 1.5 milyon euro, diğer yıllar içinse senelik 3 milyon euro maaş ödeyecek. Rade Krunic'i, kulübe geldiği sırada ilk karşılayan isim ise vatandaşı Edin Dzeko oldu. 37 yaşındaki yıldız, transfer sürecinde de önemli rol oynamış ve Rade Krunic'i ikna etmek için büyük çaba sarf etmişti. Dzeko, milli takımda olduğu gibi Fenerbahçe'de de Krunic'in kaptanlığını yapacak.

YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ

Rade Krunic, taraftara gönderdiği ilk mesajında; "Merhaba Fenerbahçe taraftarları, İstanbul'a geliyorum. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

BU SEZON GOLÜ YOK

2019 yılında Empoli'den 8 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Rade Krunic, Milan formayla 139 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşayan Boşnak oyuncu, 6 defa da gol pası verdi. Bu sezon ise Milan'la Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 14 maça çıkıp, 896 dakika süre alan Krunic, skor katkısı sağlayamadı.

ŞAMPİYONLUK iÇiN GiTTi

Bosna basını, Rade Krunic'in transferini "Krunic, Fenerbahçe'ye şampiyonluk için gitti" başlığı ile duyurdu. Haberin içeriğinde ise; "Rade Krunic, Türk takımının formasını giymek için 6 ay bekledi. Sezonun geri kalanında İsmail Kartal'ın öğrencisi olacak. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le birlikte oynayacak" denildi.

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