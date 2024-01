Bonucci'den Fenerbahçe paylaşımı! "Her şeyimi vermeye hazırım"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, soysal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

36 yaşındaki tecrübeli stoper, yaptığı paylaşımda " Bu görkemli renkleri giymekten onur duyuyorum. Büyük tutkunuzu şimdiden hissediyorum. Bu güçlü ekibe katılarak, desteğinizle, hayallerimizi gerçekleştirmek için her şeyimi vermeye hazırım. Birlikte yolculuğumuz şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

I am honored to wear these glorious colors. I already feel your immense passion. Joining this strong team, with your support, I'm ready to give my all to make our dreams come true. Our journey together begins now 💪 💛💙 pic.twitter.com/qtVc3ZPDO9