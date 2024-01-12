Bonucci'den Fenerbahçe paylaşımı! "Her şeyimi vermeye hazırım"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, soysal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

36 yaşındaki tecrübeli stoper, yaptığı paylaşımda " Bu görkemli renkleri giymekten onur duyuyorum. Büyük tutkunuzu şimdiden hissediyorum. Bu güçlü ekibe katılarak, desteğinizle, hayallerimizi gerçekleştirmek için her şeyimi vermeye hazırım. Birlikte yolculuğumuz şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

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