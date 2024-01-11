TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zorlu bir zirve yarışı veren Fenerbahçe, son olarak Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertli kulübe ilgilendiği o isimden ise kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Sarı-lacivertlilere bu transferde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...
Oyuncunun kulübü Bahia, 24 yaşındaki sol bekin sezon sonuna kadar Ceara'ya kiralandığını duyurdu.
Brezilya basınından Futebol Bahiano'da yer alan haberde, oyuncuyla Fenerbahçe ve CSKA Moskova'nın da ilgilendiğinden bahsedildi.
Oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.
Genç sol bek kariyerine Bahia altyapısında başladı.
1 Mart 2021'de Bahia'nın A takımına yükseldi.
1999 Brezilya doğumlu Matheus Bahia'nın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...
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