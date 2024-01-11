Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zorlu bir zirve yarışı veren Fenerbahçe, son olarak Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertli kulübe ilgilendiği o isimden ise kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 11:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, son olarak İtalyan savunmacı Bonucci'yi İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

Krunic'i de bitirme aşamasına gelen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi daha gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

Fenerbahçe'nin, Brezilya ekibi Bahia forması giyen sol bek Matheus Bahia'ya talip olduğu iddia edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

Sarı-lacivertlilere bu transferde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

Oyuncunun kulübü Bahia, 24 yaşındaki sol bekin sezon sonuna kadar Ceara'ya kiralandığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

Brezilya basınından Futebol Bahiano'da yer alan haberde, oyuncuyla Fenerbahçe ve CSKA Moskova'nın da ilgilendiğinden bahsedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

Oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

Genç sol bek kariyerine Bahia altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı

1 Mart 2021'de Bahia'nın A takımına yükseldi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
Bugün KANDİL mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Süper Loto sorgulama ekranı 11 Ocak Perşembe 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkadir'e Fransa'dan talip var! Abdülkadir'e Fransa'dan talip var! 12:48
TFF Ahmet Çalık'ı andı TFF Ahmet Çalık'ı andı 12:26
Trabzon'da VAR hakemi belli oldu! Trabzon'da VAR hakemi belli oldu! 12:19
Sivasspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Sivasspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:18
Sakaryaspor - Göztepe maçı ne zaman? Sakaryaspor - Göztepe maçı ne zaman? 12:12
Aslan'dan Ada'ya çıkarma! Yıldız orta saha... Aslan'dan Ada'ya çıkarma! Yıldız orta saha... 12:10
Daha Eski
Vega G.Saray'a mı geliyor? Flaş kararını verdi! Vega G.Saray'a mı geliyor? Flaş kararını verdi! 11:59
1. Lig'de de yabancı sayısı düşürüldü! 1. Lig'de de yabancı sayısı düşürüldü! 11:58
F.Bahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı F.Bahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı 11:51
Burnley - Luton Town maçı ne zaman? Burnley - Luton Town maçı ne zaman? 11:46
Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! 11:30
Semih ezeli rakibin kapısından dönmüş! Semih ezeli rakibin kapısından dönmüş! 11:24