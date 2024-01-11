Dzeko Kadıköy'de resital sundu!

Yağmur, çamur, rüzgar, fırtına fark etmiyor, Fenerbahçe her halükarda kazanmaya devam ediyor. Şampiyonluğa inamış kadro, önüne geleni buldozer gibi ezip geçiyor. Pazar günü İstanbulspor ağlarına 5 gol bırakarak gövde gösterisi yapan sarı-lacivertliler, dün de Kadıköy'de konuk ettiği Konyaspor'u Edin Dzeko'nun yıldızlaştığı maçta 7 golle devirdi. Maça etkili başlayan sarı-kanarya, 37'lik yıldızın 11'de penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarım saat bu skorla geçilirken, 32'den sonra ise vites arttıran Fenerbahçe, 12 dakikada içinde farka koştu.

İlk golü atan Edin Dzeko, 32'de farkı ikiye çıkardı. Boşnak yıldız, dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise kendisinin ve Fenerbahçe'nin üçüncü golünü Konya ağlarına bıraktı. Daha önce Pendikspor deplasmanında hat-trick yapan Dzeko, bu sezon ikinci kez bunu başardı. Gol sayısını 16'ya çıkaran 37'lik yıldız, krallık yarışında da Galatasaraylı İcardi'ye 4 gollük fark attı ve zirvede tek başına kaldı. Fenerbahçe'nin maçtaki diğer gollerini ise 42'de Mert Müldür, 44'te Sebastian Szymanski, 63'te Michy Bathuayi ve 83'te Uğurcan kendi kalesine attı. Konyaspor'un tek sayısı ise 90'da Guilherme kaydetti.