Haberler Fenerbahçe Dzeko Kadıköy'de resital sundu!

Dzeko Kadıköy'de resital sundu!

Dzeko coştu, Fenerbahçe farka koştu. Konyaspor’u Boşnak golcüsünün hat-trick yaptığı maçta 7 golle geçen sarı-lacivertliler, zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dzeko Kadıköy'de resital sundu!

Yağmur, çamur, rüzgar, fırtına fark etmiyor, Fenerbahçe her halükarda kazanmaya devam ediyor. Şampiyonluğa inamış kadro, önüne geleni buldozer gibi ezip geçiyor. Pazar günü İstanbulspor ağlarına 5 gol bırakarak gövde gösterisi yapan sarı-lacivertliler, dün de Kadıköy'de konuk ettiği Konyaspor'u Edin Dzeko'nun yıldızlaştığı maçta 7 golle devirdi. Maça etkili başlayan sarı-kanarya, 37'lik yıldızın 11'de penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarım saat bu skorla geçilirken, 32'den sonra ise vites arttıran Fenerbahçe, 12 dakikada içinde farka koştu.

İlk golü atan Edin Dzeko, 32'de farkı ikiye çıkardı. Boşnak yıldız, dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise kendisinin ve Fenerbahçe'nin üçüncü golünü Konya ağlarına bıraktı. Daha önce Pendikspor deplasmanında hat-trick yapan Dzeko, bu sezon ikinci kez bunu başardı. Gol sayısını 16'ya çıkaran 37'lik yıldız, krallık yarışında da Galatasaraylı İcardi'ye 4 gollük fark attı ve zirvede tek başına kaldı. Fenerbahçe'nin maçtaki diğer gollerini ise 42'de Mert Müldür, 44'te Sebastian Szymanski, 63'te Michy Bathuayi ve 83'te Uğurcan kendi kalesine attı. Konyaspor'un tek sayısı ise 90'da Guilherme kaydetti.

DİĞER
Pis Yedili'nin Dilkopat'ı tam estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak'ın son hali "Annesi bile tanımıyordur"
CHP'de adaylık kaosu: Adayların açıklanması gecikti! CHP PM toplantısında gerginlik: Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi
Sivasspor maçı öncesi jest!
G.Saray'a Premier Lig'den orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Milan'a ödenecek rakam
Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!
Anlık canlı Döviz ve Altın kuru takibi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 11 Ocak rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması! Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması! 01:47
Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması! Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması! 01:47
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Milan'a ödenecek rakam F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Milan'a ödenecek rakam 01:36
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Milan'a ödenecek rakam F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Milan'a ödenecek rakam 01:35
PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız... PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız... 01:11
R. Madrid'li yıldızdan inanılmaz depar! R. Madrid'li yıldızdan inanılmaz depar! 01:02
Daha Eski
Brahim Diaz'dan inanılmaz depar! Brahim Diaz'dan inanılmaz depar! 01:01
Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı! Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı! 00:53
Arda Güler'li R. Madrid Süper Kupa'da finalde! Arda Güler'li R. Madrid Süper Kupa'da finalde! 00:46
Arda Güler'li R. Madrid Süper Kupa'da finalde! Arda Güler'li R. Madrid Süper Kupa'da finalde! 00:44
PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi... PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi... 00:23
PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi... PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi... 00:22