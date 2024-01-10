TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu
Son dakika spor haberi: Leonardo Bonucci transferiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, operasyona devam ediyor. Hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Manchester United'da forma giyen Anthony Martial ile ilgileniyor. Sky Sports muhabiri Mark McAdam, Fenerbahçe'nin Martial transferi hakkında gündem yaratan ifadeler kullandı. İşte o sözler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan sarı-lacivertlilerde ocak ayına büyük önem veriliyor.
Yapacağı takviyelerle iddiasını artırmak isteyen Kanarya, hummalı bir operasyon yürütüyor.
Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferlerinde önemli aşama kaydeden yönetim, gözünü hücum hattına çevirdi.
Transferde ince eleyip sık dokuyan kurmaylar, santrfor mevkisini dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor.
Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Kanarya, forvet bölgesi için girişimlerini hızlandırdı.
Bir süredir operasyonu yürüten yönetim, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi.
Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial için harekete geçildi.
Bu artık İngiliz basınında da çokça konuşulan bir durum. Sky Sports muhabiri Mark McAdam katıldığı programda Anthony Martial'in Manchester United'da son günlerini geçirdiğini belirtti.
McAdam, Fransız futbolcunun ocak ayı içinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle baktıklarını, Fenerbahçe'nin de şu aşamada onu almaya en yakın kulüp olduğunu açıkladı.
McAdam "Martial'in 15 milyon euroluk bonservisi şu an Fenerbahçe için pahalı olabilir ancak kiralama formülü üzerinden görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. Satın alma opsiyonuyla bir kiralama mümkün görünüyor" ifadelerini kullandı.
Santrfor mevkisinde forma giyen Martial, her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Anthony Martial bu sezon Manchester United'da 19 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Fransız yıldız ülkesinin milli takımında ise 30 karşılaşmada 2 gol attı.
28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER