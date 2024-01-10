Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Son dakika spor haberi: Leonardo Bonucci transferiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, operasyona devam ediyor. Hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Manchester United'da forma giyen Anthony Martial ile ilgileniyor. Sky Sports muhabiri Mark McAdam, Fenerbahçe'nin Martial transferi hakkında gündem yaratan ifadeler kullandı. İşte o sözler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Kanarya, Süper Lig'de transferlerle devre arası döneme damga vuracak gibi görünüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan sarı-lacivertlilerde ocak ayına büyük önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Yapacağı takviyelerle iddiasını artırmak isteyen Kanarya, hummalı bir operasyon yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferlerinde önemli aşama kaydeden yönetim, gözünü hücum hattına çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Transferde ince eleyip sık dokuyan kurmaylar, santrfor mevkisini dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Kanarya, forvet bölgesi için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Bir süredir operasyonu yürüten yönetim, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial için harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Bu artık İngiliz basınında da çokça konuşulan bir durum. Sky Sports muhabiri Mark McAdam katıldığı programda Anthony Martial'in Manchester United'da son günlerini geçirdiğini belirtti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

McAdam, Fransız futbolcunun ocak ayı içinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle baktıklarını, Fenerbahçe'nin de şu aşamada onu almaya en yakın kulüp olduğunu açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

McAdam "Martial'in 15 milyon euroluk bonservisi şu an Fenerbahçe için pahalı olabilir ancak kiralama formülü üzerinden görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. Satın alma opsiyonuyla bir kiralama mümkün görünüyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Santrfor mevkisinde forma giyen Martial, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Anthony Martial bu sezon Manchester United'da 19 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

Fransız yıldız ülkesinin milli takımında ise 30 karşılaşmada 2 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Martial bombası! İngiliz muhabir duyurdu

28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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