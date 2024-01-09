FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Takvim'in haberine göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük'te forma giyen deneyimli futbolcu Serdar Dursun'un takıma geri dönmesini talep etti.

SERDAR SICAK BAKIYOR...



Daha önce ondan çok fazla verim aldığını ifade eden Kartal'ın, aynı zamanda yerli oyuncu olması sebebiyle bu talepte bulunduğu öğrenildi.