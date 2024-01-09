FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal sezon başında aldığı karardan geri adım attı ve o ismi yeniden takıma çağırdı. Fenerbahçe'de bu gelişmenin ardından taraftarların nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. FB SPOR HABERLERİ
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Kanarya'da takımda dahil olacak oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe ara transferde forvet rotasyonunu güçlendirmek istiyor.
Sarı lacivertlilerde golcü transferine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
İşte flaş gelişmenin detayları...
Fenerbahçe'de oldukça etkisiz bir performans gösteren ve aynı zamanda daha fazla süre almak istediği bir takıma gitmek isteyen Umut Nayir ise takımdan ilk ayrılacak isim olacak.
Umut'un, Süper Lig ekibi Konya ile anlaştığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük'te forma giyen deneyimli futbolcu Serdar Dursun'un takıma geri dönmesini talep etti.
SERDAR SICAK BAKIYOR...
Daha önce ondan çok fazla verim aldığını ifade eden Kartal'ın, aynı zamanda yerli oyuncu olması sebebiyle bu talepte bulunduğu öğrenildi.
Serdar Dursun'un da yeniden Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
2020 ile 2023 yılları arasında 3 sezon Fenerbahçe formasını giyen Serdar Dursun sezon başında Karagümrük'e transfer olmuştu.
32 yaşındaki Serdar Dursun 10 kez A Milli Takım forması giydi.
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