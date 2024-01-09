Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal sezon başında aldığı karardan geri adım attı ve o ismi yeniden takıma çağırdı. Fenerbahçe'de bu gelişmenin ardından taraftarların nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:20
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Yönetim kış transfer döneminde takım kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Sarı lacivertli idareciler transfer konusunda teknik direktör İsmail Kartal ile de sürekli olarak istişare halinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Kanarya'da takımda dahil olacak oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Bu doğrultuda Fenerbahçe ara transferde forvet rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Sarı lacivertlilerde golcü transferine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

İşte flaş gelişmenin detayları...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Fenerbahçe'de oldukça etkisiz bir performans gösteren ve aynı zamanda daha fazla süre almak istediği bir takıma gitmek isteyen Umut Nayir ise takımdan ilk ayrılacak isim olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Umut'un, Süper Lig ekibi Konya ile anlaştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Takvim'in haberine göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük'te forma giyen deneyimli futbolcu Serdar Dursun'un takıma geri dönmesini talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

SERDAR SICAK BAKIYOR...

Daha önce ondan çok fazla verim aldığını ifade eden Kartal'ın, aynı zamanda yerli oyuncu olması sebebiyle bu talepte bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı...

Serdar Dursun'un da yeniden Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

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