O bir süperstar! Cengiz Ünder

Fenerbahçe'de son haftalarda form tutan Cengiz Ünder, dün futbol sahalarında ender görülen bir performansa imza attı. Yıldız oyuncu, mücadeleyi tam 4 golle tamamlayarak kariyer maçını çıkarttı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertli ekipte 6. dakikada füzesiyle tribünleri ayağa kaldıran 26 yaşındaki sağ kanat, ardından 34'te tekrardan sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi. 44'te ise Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki taraftarları ceza sahası dışından attığı nefis golle bir kez daha sevindirdi.

45 SANİYEDE AĞLARI BULDU

Ayrıca Dzeko'nun attığı golde de aktif rol oynayan Cengiz, ikinci yarıda da durmadı. Hakemin başlama düdüğünün çalmasından tam 45 saniye yaptığı vuruşla kendisinin 4. takımının ise 5. golünü ağlara yolladı. Sezon başından beri beklenen oyunu İstanbulspor karşısında sergileyen ve 4 golle inanılmazı başaran tecrübeli oyuncu, 68'de alkışlarla yerini Emre Mor'a bıraktı. İlk golünü 17. haftada oynanan Kayserispor mücadelesinde kaydeden yıldız, toplamda 5. golünü attı. Cengiz'in 2 de asisti bulunuyor.

Kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan Cengiz Ünder, Moussa Sow'dan (Çaykur Rizespor; Kasım 2016) bu yana Fenerbahçe'de bir Süper Lig maçının ilk yarısında üç gol atan ilk oyuncu oldu.

İstanbulspor ağlarına dört gol gönderen Cengiz Ünder, Taner Gülleri'den (4 gol vs Galatasaray; Şubat 2009) bu yana bir Süper Lig maçında 4+ gol atan ilk Türk oyuncu olmayı başardı.