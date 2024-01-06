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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Gabriel Menino'nun menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 10:21
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

Sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim geliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

O oyunculardan biri de Palmeiras forması giyen Gabriel Menino'ydu...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Palmeiraslı Gabriel Menino'nun menajeri Brezilya basınına konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

Sarı-lacivertlilerden henüz resmi bir teklif olmadığını belirten Nick Arcuri, "Fenerbahçe yıl ortasına kadar beklemeli. Şu anda Menino'nun ayrılma gibi bir durumu yok" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

Palmeiras formasıyla toplamda 194 karşılaşmada görev alan Menino, 15 gol atarken 17 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

GABRIEL MENINO KİMDİR?

29 Eylül 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

Profesyonel futbol kariyerine Palmeiras altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!

Orta sahanın merkezinde forma giyen Menino, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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