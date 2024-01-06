TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Menino'nun menajeri konuştu!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Gabriel Menino'nun menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Palmeiraslı Gabriel Menino'nun menajeri Brezilya basınına konuştu.
Sarı-lacivertlilerden henüz resmi bir teklif olmadığını belirten Nick Arcuri, "Fenerbahçe yıl ortasına kadar beklemeli. Şu anda Menino'nun ayrılma gibi bir durumu yok" dedi.
Palmeiras formasıyla toplamda 194 karşılaşmada görev alan Menino, 15 gol atarken 17 de asist yaptı.
GABRIEL MENINO KİMDİR?
29 Eylül 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Palmeiras altyapısında başladı.
Orta sahanın merkezinde forma giyen Menino, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, kulübü Palmeiras ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
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