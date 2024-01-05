Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de devre arası için oldukça hareketli saatler yaşanacak gibi duruyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle golcü konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim Batshuayi'nin olası ayrılığına karşı yeni golcüsünü buldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Sarı-lacivertli ekip birçok mevkiye takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Bunun için Fenerbahçe kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Ayrıca sarı-lacivertli ekip Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda önemli bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Avusturyalı santrfor Sasa Kalajdzic'i listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Batshuayi'nin ayrılması durumunda ilk tercihin bu isim olacağı ve kulübü ile menajerine vakit kaybetmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin götürüleceği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

26 yaşında, 2.00 metre boyunda olan dev santrforun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gözüküyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Ancak oyuncunun geçtiğimiz yılki piyasa değeri 25 milyon Euro'ydu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Wolverhampton'dan önce 3 yıl Stuttgart forması giyen Sasa Kalajdzic hava toplarında olduğu kadar yerden de etkili bir isim.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Top saklama ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratma özellikleri de var.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık geçiren ve çapraz bağları kopan Kalajdzic, Eylül ayında sahalara dönmüştü.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Batshuayi'nin yerine golcüsünü buldu!

Bu sezon ise 13 maçta 3 gol ataken 2 de asist yaptı.

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