Krunic yükleniyor! İtalyan basınından flaş iddia
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon başından bu yana en çok istenen futbolcu olan Krunic için İtalyanlar müjdeyi verdi. İşte Boşnak futbolcu ve Fenerbahçe arasında yaşanan son transfer gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Uzun süredir görüşülen Boşnak oyuncuyla anlaşma sağlandı. İş Milan'ı ikna etmeye kaldı.
İtalya'dan gelen haberler de bu yönde... Ülkenin önde gelen basın organlarından olan Tuttosport, Fenerbahçe'nin Boşnak yıldız Krunic'le senelik 3.5 milyon euroya prensipte söz kestiğini duyurdu.
ADRESİ F.BAHÇE
Bir başka İtalyan sitesi calciomercato ise; AC Milan'ın Rade Krunic'in tavırlarından bıktığını ve oyuncuya gelecek olan 5 milyon euroluk bir teklifi kabul edeceğini yazdı.
Haberde; Fenerbahçe ile Lyon'un Boşnak yıldız için görüşmelere devam ettiğinin de altı çizildi.
Çizme medyasından Corriere della Sera da; Krunic'in kesin olarak ocak ayında Milan'dan ayrılacağını vurguladı ve yeni adresinin Fenerbahçe olacağının altını çizdi.
SKOR KATKISI YOK
Bu sezon Milan'la Şampiyonlar Ligi'nde ve Serie A'da 14 maça çıkan Krunic, 896 dakika sahada kalırken, skor katkısı yapamadı.
Krunic, son oynanan Cagliari maçının kadrosuna ise alınmamıştı.
Krunic'in Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Boşnak oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro.
DİĞER