Haberler Fenerbahçe Krunic yükleniyor! İtalyan basınından flaş iddia

Krunic yükleniyor! İtalyan basınından flaş iddia

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon başından bu yana en çok istenen futbolcu olan Krunic için İtalyanlar müjdeyi verdi. İşte Boşnak futbolcu ve Fenerbahçe arasında yaşanan son transfer gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'ye İtalya'dan sevindiren haber! Krunic için geri sayım başladı...

Fenerbahçe sezon başında kadrosuna katamadığı Rade Krunic transferinde mutlu sona çok yakın...


Fenerbahçe'ye İtalya'dan sevindiren haber! Krunic için geri sayım başladı...

Uzun süredir görüşülen Boşnak oyuncuyla anlaşma sağlandı. İş Milan'ı ikna etmeye kaldı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan sevindiren haber! Krunic için geri sayım başladı...

İtalya'dan gelen haberler de bu yönde... Ülkenin önde gelen basın organlarından olan Tuttosport, Fenerbahçe'nin Boşnak yıldız Krunic'le senelik 3.5 milyon euroya prensipte söz kestiğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan sevindiren haber! Krunic için geri sayım başladı...

ADRESİ F.BAHÇE

Bir başka İtalyan sitesi calciomercato ise; AC Milan'ın Rade Krunic'in tavırlarından bıktığını ve oyuncuya gelecek olan 5 milyon euroluk bir teklifi kabul edeceğini yazdı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan sevindiren haber! Krunic için geri sayım başladı...

Haberde; Fenerbahçe ile Lyon'un Boşnak yıldız için görüşmelere devam ettiğinin de altı çizildi.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan sevindiren haber! Krunic için geri sayım başladı...

Çizme medyasından Corriere della Sera da; Krunic'in kesin olarak ocak ayında Milan'dan ayrılacağını vurguladı ve yeni adresinin Fenerbahçe olacağının altını çizdi.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan sevindiren haber! Krunic için geri sayım başladı...

SKOR KATKISI YOK
Bu sezon Milan'la Şampiyonlar Ligi'nde ve Serie A'da 14 maça çıkan Krunic, 896 dakika sahada kalırken, skor katkısı yapamadı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan sevindiren haber! Krunic için geri sayım başladı...

Krunic, son oynanan Cagliari maçının kadrosuna ise alınmamıştı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan sevindiren haber! Krunic için geri sayım başladı...

Krunic'in Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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