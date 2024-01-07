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İsmail Kartal İstanbulspor maçının ardından konuştu!

Fenerbahçe, İstanbulspor'u Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçta 5-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 18:24 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 18:34
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İsmail Kartal İstanbulspor maçının ardından konuştu!

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Kazanmaya gelmiştik. Cengiz'in ilk golü bize moral verdi.

Oyunun başından sonuna kadar enerjimiz çok yüksekti. Sonuçta 5-1 kazandık, haklı bir galibiyet elde ettik.

Biz bugün biraz daha kontrollü, topu tutarak oynayabilirdik. Gol kaçırdıkça, kaçırdığımız telafi etmek için hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü, rakibe böyle pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız.

Sürekli çalışıyoruz. Kazanma odaklı bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için güçlü oyun ve gol atmak gerekiyor. Goller için hücum opsiyonlarımızı artırıyoruz. Bugün 2 yeni opsiyon kattık. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek.

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