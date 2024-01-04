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Pavlovic'te dev rakipler
SYK Sport, Strahinja Pavlovic'i Fenerbahçe'nin dışında İtalyan devler Juventus ile Roma ve İngiliz ekibi Brighton'ın da takip ettiğini yazdı. Haberde; Salzburg'un 1.94'lük stoper için 30 milyon euro bonservis beklentisi içinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Sırp oyuncunun Avusturya ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 25 milyon euro.
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