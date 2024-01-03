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Ferdi kulağını kapattı
Kanarya'nın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa'nın dört bir yanından teklif dev kulüpler takip ediyor. Özellikle Borussia Dortmund çok istekli. Ancak Ferdi tüm bu söylentilere kulaklarını kapatmış durumda. 24 yaşındaki sol bek, menajeriyle de konuşarak sezon devam ederken teklifleri kendisine iletmemesini söyledi. Şu anda tek hedefinin sarı-lacivertli kulüple kupalar kazanmak olduğunu belirtti.
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