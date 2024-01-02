TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Takımın stratejisi, sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan bu yetenekli Fransız oyuncuyu, makul bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak üzerine kurulu.

Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Anthony Martial gibi dünya çapında tanınan bir oyuncuyu transfer ederek takımın ofansif gücünü artırmayı planlıyor.