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TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Santrfor transferi için harekete geçen Fenerbahçe, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Michy Batshuayi ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, Manchester United'ın yıldız golcüsü Anthony Martial'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte Fransız forvetin bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 16:59
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TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu yıl şanssızlığını noktalamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın averajla önünde lider tamamlayan Kanarya'da yüzler gülüyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Kadıköy'de ezeli rakibi ile golsüz berabere kalan sarı lacivertliler, ikili averajı ise riske attı.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Ligin sondan ikinci haftası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, şampiyonluğu bu maça bırakmadan ilan etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Kanarya, bu doğrultuda gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, tıpkı sezon başında olduğu gibi kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe'de takıma gelecek isimler kadar ayrılacak olan futbolcular da önem arz ediyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Yabancı sayısı sınırı aşan Kanarya, bazı isimlerle yolları ayırmanın peşinde.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Bu isimlerin başında ise Michy Batshuayi geliyor. Fenerbahçe, Belçikalı yıldızdan oluşacak boşluğu ise dünyaca ünlü bir isimle doldurmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

MARTIAL FENERBAHÇE'YE!
Fenerbahçe, ara transfer döneminin hız kazandığı bu günlerde, Manchester United forması giyen Anthony Martial'ı transfer etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Takımın stratejisi, sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan bu yetenekli Fransız oyuncuyu, makul bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak üzerine kurulu.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Anthony Martial gibi dünya çapında tanınan bir oyuncuyu transfer ederek takımın ofansif gücünü artırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Bu transfer, hem Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısında göstereceği performans için önemli bir katkı sağlayacak hem de takımın uluslararası alandaki prestijini artıracak.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Martial'ın Fenerbahçe'ye katılması, takımın lige ve Avrupa kupalarına yaklaşımında yeni bir sayfa açabilir.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Bu transfer, diğer oyuncular üzerinde de olumlu bir etki yaratarak takımın genel motivasyon ve performansını yükseltebilir.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Ayrıca, Fenerbahçe'nin genç oyuncuları için de bir öğrenme fırsatı sunacak.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe yönetimi, Manchester United ile yapılacak müzakerelerde bonservis bedeli konusunda avantajlı bir pozisyon elde etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Martial'ın sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kalmış olması, bu transferin daha düşük bir maliyetle gerçekleşmesini sağlayabilir.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Böyle bir durum, hem Fenerbahçe'nin bütçesine uygun olacak hem de Martial'ın kariyerine yeni bir yön verebilecek.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI!
Manchester United'dan Fred'i transfer eden Fenerbahçe, ardından Altay Bayındır'ı Kırmızı Şeytanlar'a göndermişti.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Sarı lacivertliler, İngiliz devi ile kurulan iyi ilişkileri kullanarak transferi düşük bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın bu transfer için ilk teklifi ise 8 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Anthony Martial, Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nda sergilediği performanslarla tanınan bir forvet. Genç yaşına rağmen sahip olduğu tecrübe ve yeteneklerle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Martial Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin bu transferle kadrosuna katacağı tecrübe ve dinamizm, takımın hücum hattını güçlendirecek ve yeni taktik olanaklar sunacak.

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