TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!
Ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala ezeli rakipler yine karşı karşıya geldi. Sezon başında aynı isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray Juventus'un Sırp yıldızı için harekete geçti. İşte Kanarya ve Cimbom'un istediği yıldız oyuncu... | TRANSFER HABERİ
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın averajla önünde yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip ligin 19. haftasında İstanbulspor deplasmanına çıkacak.
Kanarya zorlu mücadeleyi kazanarak liderliğini sürdürmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılı ekip ise aynı haftada Tümosan Konyaspor'u evinde ağırlayacak.
Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Aslan zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı planlıyor.
İki ekibin de hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor.
Ezeli rakipler hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
İtalyan basını ise flaş bir iddia ortaya attı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kostic ile ilgileniyor.
Haberde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin gelecek sezon Sırp oyuncuyu takımda düşünmediği ifade edildi.
Ayrıca Suudi Arabistan'dan da bazı takımların Kostic ile ilgilendiği belirtildi.
Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Ancak haberde tecrübeli oyuncu ile yolların haziran ayında ayrılabileceği iddia edildi.
Bunun sebebi ise yerine iyi bir ismin ancak yaz transfer döneminde takviye edilebilmesi olarak gösterildi.
Kostic bu sezon Juventus formasını 16 maçta terletti.
31 yaşındaki oyuncu takımına 4 asistlik katkı sağladı.
Sırp futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak biliniyor.
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