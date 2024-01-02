Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala ezeli rakipler yine karşı karşıya geldi. Sezon başında aynı isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray Juventus'un Sırp yıldızı için harekete geçti. İşte Kanarya ve Cimbom'un istediği yıldız oyuncu... | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 14:16
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Fenerbahçe ve Galatasaray ilk iki sırayı paylaşan ekipler oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Ezeli rakiplerin puanları aynı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın averajla önünde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Sarı-lacivertli ekip ligin 19. haftasında İstanbulspor deplasmanına çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Kanarya zorlu mücadeleyi kazanarak liderliğini sürdürmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Sarı-kırmızılı ekip ise aynı haftada Tümosan Konyaspor'u evinde ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Aslan zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

İki ekibin de hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Ezeli rakipler hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

İtalyan basını ise flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kostic ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Haberde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin gelecek sezon Sırp oyuncuyu takımda düşünmediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Ayrıca Suudi Arabistan'dan da bazı takımların Kostic ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Ancak haberde tecrübeli oyuncu ile yolların haziran ayında ayrılabileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Bunun sebebi ise yerine iyi bir ismin ancak yaz transfer döneminde takviye edilebilmesi olarak gösterildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp yıldız için harekete geçti!

Kostic bu sezon Juventus formasını 16 maçta terletti.

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