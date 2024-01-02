Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü

Son dakika spor haberi: Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, son olarak ülkemizde Başakşehir'de oynamasının ardından aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. 35 yaşındaki eski futbolcudan Fenerbahçe taraftarlarını şaşkına çeviren bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:15
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Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mesut Özil'den flaş bir hamle geldi.

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü

35 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübü takip etmeyi bıraktı.

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü

Mesut Özil'in bu hamlesi özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü

Fenerbahçe'de Ocak 2021 ile Temmuz 2022 döneminde forma giyen Mesut Özil, son olarak Başakşehir'de forma giymesinin ardından futbolu bıraktı.

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü

Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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