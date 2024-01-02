Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü
Son dakika spor haberi: Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, son olarak ülkemizde Başakşehir'de oynamasının ardından aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. 35 yaşındaki eski futbolcudan Fenerbahçe taraftarlarını şaşkına çeviren bir hamle geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de Ocak 2021 ile Temmuz 2022 döneminde forma giyen Mesut Özil, son olarak Başakşehir'de forma giymesinin ardından futbolu bıraktı.
Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
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