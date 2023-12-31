Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

Devre arası transfer döneminin başlamasına günler kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadroyu güçlendirmek için kollarını sıvayan sarı lacivertli yönetim, İsmail Kartal'dan gelen rapor doğrultusunda girişimlerine başlayacak. Kadroya katılacak isimler netleştirilmeye çalışılırken diğer yandan Fenerbahçe'nin oyuncularına da Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer eden Real Madrid, şimdi de gözünü sarı lacivertlilerin bir başka genç yeteneği Yasir Boz'a dikti. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; eflatun beyazlılar, 16 yaşındaki genç yıldızı yaz aylarında transfer etmek için çalışma başlattı. "torcedores.com" konuyla ilgili yaptığı haberinde şu ifadelere yer verdi: Sol kanat forveti olarak oynayan oyun top sürme hızı ve ivmesi nedeniyle Eden Hazard'a benzetiliyor. Harika bir teknik ve mükemmel oyun görüşüne sahip. Yasir, aynı zamanda ofansif orta saha oyuncusu olarak da oynayabiliyor. Real Madrid, genç oyuncuyla sözleşme imzalama konusunda istekli. Arda Güler'i Real'e getiren Christophe Henrotay bu konuda yardımcı olabilir.