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Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

İspanyol devi Real Madrid yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i kadrosuna katmıştı. Başkent ekibi bu transferin ardından sarı-lacivertlilerden bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

Devre arası transfer döneminin başlamasına günler kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

Kadroyu güçlendirmek için kollarını sıvayan sarı lacivertli yönetim, İsmail Kartal'dan gelen rapor doğrultusunda girişimlerine başlayacak.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

Kadroya katılacak isimler netleştirilmeye çalışılırken diğer yandan Fenerbahçe'nin oyuncularına da Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

Sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer eden Real Madrid, şimdi de gözünü sarı lacivertlilerin bir başka genç yeteneği Yasir Boz'a dikti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; eflatun beyazlılar, 16 yaşındaki genç yıldızı yaz aylarında transfer etmek için çalışma başlattı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

"torcedores.com" konuyla ilgili yaptığı haberinde şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

Sol kanat forveti olarak oynayan oyun top sürme hızı ve ivmesi nedeniyle Eden Hazard'a benzetiliyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

Harika bir teknik ve mükemmel oyun görüşüne sahip.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha!

Yasir, aynı zamanda ofansif orta saha oyuncusu olarak da oynayabiliyor.

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