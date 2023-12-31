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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da devre arası transfer çalışmaları sürerken sarı-lacivertliler o milli yıldız için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Kanarya, Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alırken bu başarısını sezon sonuna kadar sürdürerek sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Ayrıca sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de önemli başarıyla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Bu anlamda Fenerbahçe'de devre arasında eksik görülen mevkiler için transfer planlaması yapılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Bu mevkilerden birisi de stoper hattı. Rodrico Becao'nun sakatlanmasının ardından devre arasında kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de karar kıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Sarı lacivertliler, yılbaşından sonra milli yıldız için İspanya'ya çıkarma yapacak ve hem 27 yaşındaki stoperle hem de La Liga temsilcisi Atletico Madrid'le masaya oturacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Fenerbahçe'nin ilk hedefi; 27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

167 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Sezon başında Atletico Madrid'e Leicester City'den bedelsiz olarak gelen Çağlar Söyüncü, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplamda 8 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Sadece 167 dakika sahada kalabilen Çağlar, Sevilla maçında oyuna girdikten 4 dakika sonra kırmızı kart görmüş ve Diego Simeone'yi çileden çıkarmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

EURO 2024 kadrosunda yer almak isteyen milli oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

4. STOPER KONUMUNDA

Atletico Madrid'de Jose Gimenez, Mario Hermosa ve Stefan Savic'in gerisinde kalan Çağlar Söyüncü, bu durumdan dolayı mutsuz...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Avrupa transfer siteleri de Çağlar'ın F.Bahçe'ye transfer olma ihtimalini %49 olarak görüyor.

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