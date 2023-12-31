TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Kanarya, Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alırken bu başarısını sezon sonuna kadar sürdürerek sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Ayrıca sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de önemli başarıyla tamamlamak istiyor. Bu anlamda Fenerbahçe'de devre arasında eksik görülen mevkiler için transfer planlaması yapılıyor. Bu mevkilerden birisi de stoper hattı. Rodrico Becao'nun sakatlanmasının ardından devre arasında kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de karar kıldı. Sarı lacivertliler, yılbaşından sonra milli yıldız için İspanya'ya çıkarma yapacak ve hem 27 yaşındaki stoperle hem de La Liga temsilcisi Atletico Madrid'le masaya oturacak. Fenerbahçe'nin ilk hedefi; 27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak. 167 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ Sezon başında Atletico Madrid'e Leicester City'den bedelsiz olarak gelen Çağlar Söyüncü, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplamda 8 maça çıktı. Sadece 167 dakika sahada kalabilen Çağlar, Sevilla maçında oyuna girdikten 4 dakika sonra kırmızı kart görmüş ve Diego Simeone'yi çileden çıkarmıştı. EURO 2024 kadrosunda yer almak isteyen milli oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. 4. STOPER KONUMUNDA Atletico Madrid'de Jose Gimenez, Mario Hermosa ve Stefan Savic'in gerisinde kalan Çağlar Söyüncü, bu durumdan dolayı mutsuz… Avrupa transfer siteleri de Çağlar'ın F.Bahçe'ye transfer olma ihtimalini %49 olarak görüyor. Bu anlamda futbolcu ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.