TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı!

Bu mevkilerden birisi de stoper hattı. Rodrico Becao'nun sakatlanmasının ardından devre arasında kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de karar kıldı.

Sarı lacivertliler, yılbaşından sonra milli yıldız için İspanya'ya çıkarma yapacak ve hem 27 yaşındaki stoperle hem de La Liga temsilcisi Atletico Madrid'le masaya oturacak.