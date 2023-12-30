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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, kanat mevkisini güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 12:06
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için takviye yapmak isteyen Fenerbahçe stoper, ön libero ve kanat transferlerine odaklandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Hollandalı sol kanat Quincy Promes için Rus temsilcisi Spartak Moskova ile temasa geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

31 yaşında ve 1.74 boyunda olan Hollandalı futbolcu son derece tecrübeli bir isim...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

50 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen ve bu maçlarda 7 kez fileleri havalandıran Quincy Promes'in piyasa değeri 6 milyon euro olmasına karşın sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Bunu fırsat bilen Fenerbahçe kulübü ile sözleşme yenilemeyen Promes'i cüzi bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Sağ ayaklı olmasına karşın sol kanatta forma giyen Quincy Promes sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Teknik kapasitesi üst düzeyde olan Promes Spartak Moskova ile iyi bir sezon geçiriyor. 21 maçta 14 gole katkı yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

OUINCY PROMES KİMDİR?

4 Ocak 1992 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Profesyonel futbol kariyerine Ajax altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Sırasıyla Haarlem, Twente, Go Ahead Eagles, Spartak Moskova ve Sevilla gibi takımlarda forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen Promes, 50 karşılaşmada görev alırken 7 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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