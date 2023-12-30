TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi

50 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen ve bu maçlarda 7 kez fileleri havalandıran Quincy Promes'in piyasa değeri 6 milyon euro olmasına karşın sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.

Bunu fırsat bilen Fenerbahçe kulübü ile sözleşme yenilemeyen Promes'i cüzi bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.