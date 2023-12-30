TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, kanat mevkisini güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
50 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen ve bu maçlarda 7 kez fileleri havalandıran Quincy Promes'in piyasa değeri 6 milyon euro olmasına karşın sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.
Bunu fırsat bilen Fenerbahçe kulübü ile sözleşme yenilemeyen Promes'i cüzi bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Sağ ayaklı olmasına karşın sol kanatta forma giyen Quincy Promes sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapıyor.
Teknik kapasitesi üst düzeyde olan Promes Spartak Moskova ile iyi bir sezon geçiriyor. 21 maçta 14 gole katkı yaptı.
OUINCY PROMES KİMDİR?
4 Ocak 1992 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Ajax altyapısında başladı.
Sırasıyla Haarlem, Twente, Go Ahead Eagles, Spartak Moskova ve Sevilla gibi takımlarda forma giydi.
Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen Promes, 50 karşılaşmada görev alırken 7 gol kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
DİĞER