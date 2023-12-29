FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu Hollanda basınına konuştu! Transfer ve Milli Takım...

"GERÇEKTEN HEYECAN VERİYOR" Pereira'dan sonraki teknik direktörler benim 4-3-3 sisteminde kanat savunucusu olarak da takım için önemli olabileceğimi gördüler. Bu gerçekten de büyük bir değişimdi, çünkü birkaç yıl öncesine kadar bunun mümkün olduğunu düşünmüyordum, ancak bu sadece futbolda işlerin garipleşebileceğini gösteriyor. Ayrıca topu alıp hemen ardından hücumda faydalı olup olamayacağımı görmek bana gerçek bir heyecan veriyor.

"BİRBİRİMİZLE FLEMENKÇE KONUŞUYORUZ" Dusan Tadic sol kanat oyuncusu olarak önümde oynuyor. Bu sezon futbol oynamak harika, birlikte iyi bir uyum yakaladık. Birbirimizle sık sık Felemenkçe konuşuyoruz, özellikle sahada birbirinizi hızlı bir şekilde anlayabilmeniz gerekiyor, o yüzden bu şekilde iletişim kurmak güzel. Dusan inanılmaz bir futbolcu, çok güçlü ve iyi, gerçekten bir lider ve futbol açısından topu tutma konusunda iyi, bu da birlikte tehlikeli olmak için sık sık bağlantı kurabileceğim anlamına geliyor.