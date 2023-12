FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu Hollanda basınına konuştu! Transfer ve Milli Takım...

"TÜRKİYE'Yİ SEÇTİĞİM İÇİN BİR AN BİLE PİŞMAN OLMADIM" Final turnuvalarında hem Türkiye'yi hem de Hollanda'yı destekliyordum. Sadece kim oynaması gerekiyorsa o oynardı ve genellikle ikisinden biri orada olmazdı, bu da işimi kolaylaştırırdı.

Ama şimdi seçim yapmak zorundaydım ve sonunda Türkiye'yi tercih ettim. Bundan bir an bile pişmanlık duymadım. İyi hissettiriyor ve Türk milli takımıyla şimdiden birçok harika an yaşadım. Önümüzdeki yaz Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası ise en önemli anlardan biri olacak. Bunu dört gözle bekliyorum.