Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak uzun süredir transfer gündeminde olan fakat hala net bir sonuç alınamayan Rade Krunic'in yerine Kanarya B planını yaptı. Fenerbahçe'nin bu anlamda Arsenal'in yıldız ismiyle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. Kanarya diğer yandan Avrupa'da da sezon sonunu önemli bir başarıyla tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Bu anlamda Kanarya devre arası transfer dönemi öncesi kolları sıvadı. Ara transfer döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosuna orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

İtalya'da Milan forması giyen Rade Krunic'in yaşanan sakatlıklar sonrası takımda kalma ihtimalinin yükselmesinin ardından Kanarya, B planını yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler'in, bonservisi Arsenal'de bulunan ve Luton Town'da kiralık forma giyen Albert Sambi Lokonga'yı listesine aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, daha çok oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Arsenal'in de Fenerbahçe opsiyonuna sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Anderlecht altyapısından yetişen Lokonga, Crystal Palace'ın başarısı için de ter döktü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Futbolcu, bu sezon 6 maçta 319 dakika süre alıp, skor üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

12 milyon Euro piyasa değeri olan Albert Lokonga, Belçika Milli Takımı'nda 1 maçta oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Fenerbahçe'de yaşanan Lokonga gelişmesi sarı-lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Bu anlamda 24 yaşındaki futbolcunun kariyeri büyük merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

ALBERT SAMI LOKONGA KİMDİR?

24 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı oyuncu futbola Anderlecht alt yapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Ardından İngiliz ekibi Arsenal'in yolunu tuttu. Arsenal'dan ise sonrasında Crystal Palace takımına kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Arsenal'e geri dönen oyuncu yaz transfer döneminde bir başka Premier Lig ekibi Luton Town'a kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya B planını yaptı! Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek

Ana mevkisi ön libero olan oyuncu merkez orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor.

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