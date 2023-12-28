FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler'in, bonservisi Arsenal'de bulunan ve Luton Town'da kiralık forma giyen Albert Sambi Lokonga'yı listesine aldığı öğrenildi.

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, daha çok oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.