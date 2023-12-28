FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Krunic olmazsa Arsenal'in yıldızı gelecek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak uzun süredir transfer gündeminde olan fakat hala net bir sonuç alınamayan Rade Krunic'in yerine Kanarya B planını yaptı. Fenerbahçe'nin bu anlamda Arsenal'in yıldız ismiyle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler'in, bonservisi Arsenal'de bulunan ve Luton Town'da kiralık forma giyen Albert Sambi Lokonga'yı listesine aldığı öğrenildi.
Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, daha çok oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Arsenal'in de Fenerbahçe opsiyonuna sıcak baktığı belirtildi.
Anderlecht altyapısından yetişen Lokonga, Crystal Palace'ın başarısı için de ter döktü.
Futbolcu, bu sezon 6 maçta 319 dakika süre alıp, skor üretemedi.
12 milyon Euro piyasa değeri olan Albert Lokonga, Belçika Milli Takımı'nda 1 maçta oynadı.
Fenerbahçe'de yaşanan Lokonga gelişmesi sarı-lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.
Bu anlamda 24 yaşındaki futbolcunun kariyeri büyük merak konusu haline geldi.
ALBERT SAMI LOKONGA KİMDİR?
24 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı oyuncu futbola Anderlecht alt yapısında başladı.
Ardından İngiliz ekibi Arsenal'in yolunu tuttu. Arsenal'dan ise sonrasında Crystal Palace takımına kiralandı.
Arsenal'e geri dönen oyuncu yaz transfer döneminde bir başka Premier Lig ekibi Luton Town'a kiralandı.
Ana mevkisi ön libero olan oyuncu merkez orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor.
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