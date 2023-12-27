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Maksim önerildi
Fenerbahçe devre arasında orta sahasına mutlaka bir transfer yapacak. Kulübe teklif yağmaya devam ediyor. Menajerler son olarak Getafe forması giyen Nemanja Maksimovic adını sundular. Yönetim bu öneriyi dikkate aldı ancak hem teknik direktör İsmail Kartal hem de idarecilerin önceliği Milan'dan Rade Krunic'i almak. Bu transferde bir pürüz çıkması beklenmiyor. Bir son dakika sürprizi olursa alternatif isimleri değerlendirme kararı alınacak.
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