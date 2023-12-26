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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Son dakika spor haberleri: 29 Aralık Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile finalde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 20:28
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdükleri antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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