TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dev derbi golsüz berabere biterken Avrupa devleri sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusunu Kadıköy'de izledi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Golsüz biten derbiye hakem Arda Kardeşler'in faul düdükleri damga vurdu.
REKOR KIRILDI
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ligde bu sezon en çok faul olan maç oldu.
Fenerbahçe 26, Galatasaray ise 19 faul yaptı. Toplam faul, 2014-15 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan maçlardaki rekor kırıldı.
Bu sezon Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'de sürpriz konuklar yer aldı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ferdi Kadıoğlu gözlem altına alındı.
Gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki sol beki, İtalyan ekibi Napoli ve Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un scoutları tribünden takip etti.
İki kulüp temsilcilerinin de Ferdi hakkında bol bol olumlu not aldıkları öğrenildi.
24 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta görev aldı.
İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerin başında gelen Ferdi, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Türkiye A Milli Takım kariyerinde 15 maça çıkan genç oyuncu 1 kez gol sevinci yaşadı.
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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