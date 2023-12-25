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TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dev derbi golsüz berabere biterken Avrupa devleri sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusunu Kadıköy'de izledi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:43
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TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

Zirve mücadelesi veren ezeli rakipler derbide golsüz berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

Puanını 44'e yükselten sarı lacivertliler averajla liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

Golsüz biten derbiye hakem Arda Kardeşler'in faul düdükleri damga vurdu.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

REKOR KIRILDI

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ligde bu sezon en çok faul olan maç oldu.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

Fenerbahçe 26, Galatasaray ise 19 faul yaptı. Toplam faul, 2014-15 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan maçlardaki rekor kırıldı.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

Bu sezon Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'de sürpriz konuklar yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ferdi Kadıoğlu gözlem altına alındı.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

Gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki sol beki, İtalyan ekibi Napoli ve Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un scoutları tribünden takip etti.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

İki kulüp temsilcilerinin de Ferdi hakkında bol bol olumlu not aldıkları öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

24 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri derbide Fenerbahçe'nin yıldızını izledi!

İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerin başında gelen Ferdi, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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