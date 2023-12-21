Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred'in Galatasaray derbisi öncesi gördüğü kırmızı kart gündem oldu. Maçın hakemi Zorbay Küçük'ün Brezilyalı yıldızla ilgili maç sonu raporu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 15:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-3 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Michy Batshuayi (3) ve Cengiz Ünder'den geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmayan ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Mücadelenin uzatma dakikalarında Mert Hakan Yandaş'ın rakibine yaptığı faul sonrası itirazları nedeniyle ilk olarak sarı kart gören Brezilyalı yıldız, itirazlarını devam ettirince direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Fred'in gördüğü kart Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, maç sonu raporuna Fred'in "Why are you giving faul? F*cking stupid referee" dediğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Brezilyalı futbolcunun ise Fenerbahçeli yetkililere kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak sadece "This is stupid faul" dediğini aktardığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği kararın ardından Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Fred'in kırmızı kart gördüğü pozisyona itiraz edecek olacak sarı-lacivertlilerin başvuru dosyasına dudak okuma uzmanından alınacak olan raporun da ekleneceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi

Fenerbahçe'nin itirazın ardından Tahkim'den gelecek olan karara göre; Fred'in derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.

DİĞER
Ateş Kuşları'nda Gülayşe tehlikede mi? “Ölme çünkü ölürsen sevemezsin beni!”
Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararını açıkladı!
Arda Güler için Real Madrid kararını verdi!
Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim F.Bahçe'ye geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe derbi mesaisine başladı!
Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim F.Bahçe'ye geliyor
Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (21 Aralık 2023)
Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (21 Aralık 2023)
Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (21 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA ve FIFA'ya büyük şok! Avrupa Süper Ligi... UEFA ve FIFA'ya büyük şok! Avrupa Süper Ligi... 16:01
Boluspor evinde kazandı! Boluspor evinde kazandı! 15:57
Yurt dışından flaş haber! "G.Saray'a gittiğine pişman oldu" Yurt dışından flaş haber! "G.Saray'a gittiğine pişman oldu" 15:56
İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi 15:42
Trabzonspor Başakşehir maçına hazırlanıyor Trabzonspor Başakşehir maçına hazırlanıyor 15:04
Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:49
Daha Eski
Fenerbahçe derbi mesaisine başladı! Fenerbahçe derbi mesaisine başladı! 14:40
Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! 14:39
VAR hakemi açıklandı! VAR hakemi açıklandı! 13:51
FIFA Milli Takımlar sıralaması açıklandı! FIFA Milli Takımlar sıralaması açıklandı! 13:51
Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim F.Bahçe'ye geliyor Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim F.Bahçe'ye geliyor 13:34
Griezmann A. Madrid tarihine geçmeyi başardı Griezmann A. Madrid tarihine geçmeyi başardı 13:32