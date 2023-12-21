FENERBAHÇE HABERİ - Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! İşte Fred'in kırmızı kart görme sebebi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred'in Galatasaray derbisi öncesi gördüğü kırmızı kart gündem oldu. Maçın hakemi Zorbay Küçük'ün Brezilyalı yıldızla ilgili maç sonu raporu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmayan ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor.
Mücadelenin uzatma dakikalarında Mert Hakan Yandaş'ın rakibine yaptığı faul sonrası itirazları nedeniyle ilk olarak sarı kart gören Brezilyalı yıldız, itirazlarını devam ettirince direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Fred'in gördüğü kart Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekti.
Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, maç sonu raporuna Fred'in "Why are you giving faul? F*cking stupid referee" dediğini yazdı.
Brezilyalı futbolcunun ise Fenerbahçeli yetkililere kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak sadece "This is stupid faul" dediğini aktardığı öğrenildi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği kararın ardından Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.
Fred'in kırmızı kart gördüğü pozisyona itiraz edecek olacak sarı-lacivertlilerin başvuru dosyasına dudak okuma uzmanından alınacak olan raporun da ekleneceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin itirazın ardından Tahkim'den gelecek olan karara göre; Fred'in derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.
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