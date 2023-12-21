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Dier'le temaslar başladı
Fenerbahçe'nin, Eric Dier'in temsilcileriyle İstanbul'da görüştüğü iddia edildi. 9.5 yıldır Tottenham'da forma giyen Dier, Tottenham'ın en uzun süre görev yapan oyuncularından biri... Ancak Kuzey Londra kulübündeki kariyeri görünüşe göre bitmek üzere... Ange Postecoglou oyuncuya sıcak bakmıyor. Bu durumun Fenerbahçe'yi harekete geçirdiği iddia edildi.
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