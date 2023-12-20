Haberler Fenerbahçe Son dakika: Stefan Savic kimdir? Fenerbahçe Savic'e teklifte bulundu mu? Stefan Savic kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Son dakika: Stefan Savic kimdir? Fenerbahçe Savic'e teklifte bulundu mu? Stefan Savic kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesi oyuncu arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle stoper konusu için birçok adayın ismi öne çıktı. Bu isimlerin başında Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı geliyor. Fenerbahçe'de ayrıca bu isimlerin dışında Stefan Savic'in ismi de anılmaya başlandı. Peki, Stefan Savic kimdir? Fenerbahçe Savic'e teklifte bulundu mu? Stefan Savic kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 15:00
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Son dakika: Stefan Savic kimdir? Fenerbahçe Savic'e teklifte bulundu mu? Stefan Savic kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Güncel kulübü Atletico Madrid olan Stefan Savic'in İspanyol ekibinde sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

PEKİ SAVIC KİMDİR?

Stefan Savic, 8 Ocak 1991 Yugoslavya doğumlu Karadağlı futbolcudur. Defans pozisyonunda oynamaktadır. 2015-2016 sezonu için La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e 12 milyon Euro'ya transfer olmuştur.

Savic, profesyonel futbol kariyerine BSK Borča'da başlamıştır. 2010 yılında 10 günlüğüne Arsenal tarafından denenmiştir. 29 Ağustos 2010'da Sırbistan'ın Partizan takımına transfer olmuştur.

Karadağlı futbolcu, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Savić, Partizan'da 15 numaralı formayı giymiştir.

Savic, 6 Temmuz 2011'de Manchester City'ye transfer olmuştur. Karadağlı futbolcu, İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. City, transfer için 6 milyon £ bonservis bedeli ödemiştir. Savic, City'de de 15 numaralı formayı giydi.

Savic, ülkesi Karadağ'ın U-17, U-19 ve U-21 genç millî takımlarının formasını giymiştir.

Karadağ A millî takımı için ilk maçına ise 11 Ağustos 2010'da Kuzey İrlanda ile oynanan hazırlık maçında çıkmıştır.

Stefan Savic kulüp kariyeri boyunca 327 maça çıkmış ve 9 gole imza atmıştır.

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