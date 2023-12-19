TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. 2019 yılında Napoli'ye satılan Eljif Elmas'a Almanya'dan talip çıktı. Sarı lacivertliler, Kuzey Makedonyalı oyuncunun satışından pay sahip olacak. İşte detaylar...
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Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi transferde atağa kalktı.
Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe forvet transferi için görüşmelerini yapıyor.
Transferlere kaynak oluşturmak isteyen Fenerbahçe'ye eski oyuncusundan müjdeli haber geldi.
Napoli, Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı 16.20 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
Sarı lacivertliler, 2019 yılında Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas'ı Napoli'ye satarken sonraki satıştan pay maddesi de koydurmuştu.
İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leipzig, Eljif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euroluk bir teklif yaptı.
Sözleşmedeki maddeye göre, Eljif Elmas'ın başka bir kulübe transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe'nin azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu Napoli formasıyla bu sezon 16 maçta görev aldı.
Kuzey Makedonyalı yıldız, 2 gol katkısı sağladı.
Güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olan Eljif Elmas'ın İtalyan kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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