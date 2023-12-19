Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. 2019 yılında Napoli'ye satılan Eljif Elmas'a Almanya'dan talip çıktı. Sarı lacivertliler, Kuzey Makedonyalı oyuncunun satışından pay sahip olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 23:02
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko sakatlığı sebebiyle Kayseri kafilesinde yer almadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Derbi öncesi zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi transferde atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe forvet transferi için görüşmelerini yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Transferlere kaynak oluşturmak isteyen Fenerbahçe'ye eski oyuncusundan müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Napoli, Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı 16.20 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Sarı lacivertliler, 2019 yılında Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas'ı Napoli'ye satarken sonraki satıştan pay maddesi de koydurmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leipzig, Eljif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euroluk bir teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Sözleşmedeki maddeye göre, Eljif Elmas'ın başka bir kulübe transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe'nin azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Napoli formasıyla bu sezon 16 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 25 milyon euroluk teklif...

Kuzey Makedonyalı yıldız, 2 gol katkısı sağladı.

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